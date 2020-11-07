啟德國際機場 1998年停用

【屋苑前身】啟德前身為香港啟德國際機場，經過政府規劃後，現已變成啟德新發展區。香港啟德國際機場早於1925年啟用，最初只供九龍灣升降的水上飛機使用。直至1935年，首座指揮塔和飛機庫落成，由皇室航空公

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