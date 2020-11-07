啟德國際機場 1998年停用 置業家居 2020/11/07 分享： 【屋苑前身】啟德前身為香港啟德國際機場，經過政府規劃後，現已變成啟德新發展區。香港啟德國際機場早於1925年啟用，最初只供九龍灣升降的水上飛機使用。直至1935年，首座指揮塔和飛機庫落成，由皇室航空公 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（五） 相關文章 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 今日 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 嘉匯屋苑解構 今日 嘉匯屋苑解構 嘉匯屋則大觀園 今日 嘉匯屋則大觀園 1房：實用348至377呎 部分套房設計 今日 1房：實用348至377呎 部分套房設計 2房：佔供應44% 長廳開則 今日 2房：佔供應44% 長廳開則 最新專欄文章 更多 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 今日 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 3房及4房：連儲物室設計 合大家庭 今日 3房及4房：連儲物室設計 合大家庭 2房：佔供應44% 長廳開則 今日 2房：佔供應44% 長廳開則 1房：實用348至377呎 部分套房設計 今日 1房：實用348至377呎 部分套房設計 嘉匯屋則大觀園 今日 嘉匯屋則大觀園 嘉匯 二手市場 啟德 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入