景觀：望樓景及內園為主

啟德備有多幢私人住宅大樓，所以嘉匯景觀主要以樓景或內園景為主。向東北單位望天寰，向西南望龍譽。而第1及2座向西北單位望啟德1號（II），而第8及9座向東南單位單位望承啟道，景觀相

...