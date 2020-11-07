嘉匯屋苑解構 置業家居 2020/11/07 分享： 景觀：望樓景及內園為主 啟德備有多幢私人住宅大樓，所以嘉匯景觀主要以樓景或內園景為主。向東北單位望天寰，向西南望龍譽。而第1及2座向西北單位望啟德1號（II），而第8及9座向東南單位單位望承啟道，景觀相 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（五） 相關文章 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 今日 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 啟德國際機場 1998年停用 今日 啟德國際機場 1998年停用 嘉匯屋則大觀園 今日 嘉匯屋則大觀園 1房：實用348至377呎 部分套房設計 今日 1房：實用348至377呎 部分套房設計 2房：佔供應44% 長廳開則 今日 2房：佔供應44% 長廳開則 最新專欄文章 更多 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 今日 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 3房及4房：連儲物室設計 合大家庭 今日 3房及4房：連儲物室設計 合大家庭 2房：佔供應44% 長廳開則 今日 2房：佔供應44% 長廳開則 1房：實用348至377呎 部分套房設計 今日 1房：實用348至377呎 部分套房設計 嘉匯屋則大觀園 今日 嘉匯屋則大觀園 嘉匯 二手市場 啟德 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入