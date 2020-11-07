嘉匯於2018年底入伙，樓齡約2年，合共提供900伙，實用面積由325至2,193平方呎。嘉匯共分8座，1及2座、8及9座的高座住宅相連，以防火門作分隔，樓高34層，標準樓層一層共有12至13伙。至於

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