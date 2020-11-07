嘉匯屋則大觀園 置業家居 2020/11/07 分享： 嘉匯於2018年底入伙，樓齡約2年，合共提供900伙，實用面積由325至2,193平方呎。嘉匯共分8座，1及2座、8及9座的高座住宅相連，以防火門作分隔，樓高34層，標準樓層一層共有12至13伙。至於 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（五） 相關文章 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 今日 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 啟德國際機場 1998年停用 今日 啟德國際機場 1998年停用 嘉匯屋苑解構 今日 嘉匯屋苑解構 1房：實用348至377呎 部分套房設計 今日 1房：實用348至377呎 部分套房設計 2房：佔供應44% 長廳開則 今日 2房：佔供應44% 長廳開則 最新專欄文章 更多 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 今日 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 3房及4房：連儲物室設計 合大家庭 今日 3房及4房：連儲物室設計 合大家庭 2房：佔供應44% 長廳開則 今日 2房：佔供應44% 長廳開則 1房：實用348至377呎 部分套房設計 今日 1房：實用348至377呎 部分套房設計 嘉匯屋苑解構 今日 嘉匯屋苑解構 嘉匯 二手市場 啟德 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入