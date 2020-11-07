1房：實用348至377呎 部分套房設計

嘉匯1房戶供應屬次多，提供256伙，佔總供應約28%，實用面積348至377平方呎。集中在高座住宅大樓，包括1座F、G室、2座B室、8座A、E室，以及9座C及D室。另外低座亦有少量1房供應。單位開則相

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