1房：實用348至377呎 部分套房設計 置業家居 2020/11/07 分享： 嘉匯1房戶供應屬次多，提供256伙，佔總供應約28%，實用面積348至377平方呎。集中在高座住宅大樓，包括1座F、G室、2座B室、8座A、E室，以及9座C及D室。另外低座亦有少量1房供應。單位開則相 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（五） 相關文章 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 今日 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 啟德國際機場 1998年停用 今日 啟德國際機場 1998年停用 嘉匯屋苑解構 今日 嘉匯屋苑解構 嘉匯屋則大觀園 今日 嘉匯屋則大觀園 2房：佔供應44% 長廳開則 今日 2房：佔供應44% 長廳開則 最新專欄文章 更多 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 今日 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 3房及4房：連儲物室設計 合大家庭 今日 3房及4房：連儲物室設計 合大家庭 2房：佔供應44% 長廳開則 今日 2房：佔供應44% 長廳開則 嘉匯屋則大觀園 今日 嘉匯屋則大觀園 嘉匯屋苑解構 今日 嘉匯屋苑解構 嘉匯 二手市場 啟德 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入