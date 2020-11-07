2房：佔供應44% 長廳開則

屋苑2房戶佔總供應約44%，實用面積446至509平方呎，分布在各座。嘉匯主打2房，備有兩款屋則，多數單位步入大即為長方形客飯廳，睡房歸邊，用短走廊連接1大1細睡房。另外一款較為實用，同樣是長方形的客

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