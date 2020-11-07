2房：佔供應44% 長廳開則 置業家居 2020/11/07 分享： 屋苑2房戶佔總供應約44%，實用面積446至509平方呎，分布在各座。嘉匯主打2房，備有兩款屋則，多數單位步入大即為長方形客飯廳，睡房歸邊，用短走廊連接1大1細睡房。另外一款較為實用，同樣是長方形的客 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（五） 相關文章 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 今日 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 啟德國際機場 1998年停用 今日 啟德國際機場 1998年停用 嘉匯屋苑解構 今日 嘉匯屋苑解構 嘉匯屋則大觀園 今日 嘉匯屋則大觀園 1房：實用348至377呎 部分套房設計 今日 1房：實用348至377呎 部分套房設計 最新專欄文章 更多 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 今日 嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起 3房及4房：連儲物室設計 合大家庭 今日 3房及4房：連儲物室設計 合大家庭 1房：實用348至377呎 部分套房設計 今日 1房：實用348至377呎 部分套房設計 嘉匯屋則大觀園 今日 嘉匯屋則大觀園 嘉匯屋苑解構 今日 嘉匯屋苑解構 嘉匯 二手市場 啟德 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入