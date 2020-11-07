3房及4房：連儲物室設計 合大家庭

另外，嘉匯亦有大單位供應，3房合共提供184伙，佔總供應量約20%，實用面積由605至797平方呎，全採用3房（連套房）設計，其中3及6座的D及E室、5及7座A及F室、8座D及F室，以及9座E及F室，

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