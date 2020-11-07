嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起

啟德區私人住宅供應多，也有不少新盤推售中，區內二手交投不算活躍。以嘉匯為例，今年2月起額外印花稅（SSD）限期陸續屆滿，截至10月屋苑錄21宗二手買賣成交。

啟德新發展區前身為香港啟德國際機場，啟德區仍

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