  • 25°C
香港時間 : 20201107日 (六) 02:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

嘉匯SSD陸續鬆綁 現逾60放盤1房叫價$800萬起

置業家居 2020/11/07

分享：

啟德區私人住宅供應多，也有不少新盤推售中，區內二手交投不算活躍。以嘉匯為例，今年2月起額外印花稅（SSD）限期陸續屆滿，截至10月屋苑錄21宗二手買賣成交。

啟德新發展區前身為香港啟德國際機場，啟德區仍

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 前世今生系列（五）

相關文章

啟德國際機場 1998年停用
今日
啟德國際機場 1998年停用
嘉匯屋苑解構
今日
嘉匯屋苑解構
嘉匯屋則大觀園
今日
嘉匯屋則大觀園
1房：實用348至377呎 部分套房設計
今日
1房：實用348至377呎 部分套房設計
2房：佔供應44% 長廳開則
今日
2房：佔供應44% 長廳開則

最新專欄文章 更多

3房及4房：連儲物室設計 合大家庭
今日
3房及4房：連儲物室設計 合大家庭
2房：佔供應44% 長廳開則
今日
2房：佔供應44% 長廳開則
1房：實用348至377呎 部分套房設計
今日
1房：實用348至377呎 部分套房設計
嘉匯屋則大觀園
今日
嘉匯屋則大觀園
嘉匯屋苑解構
今日
嘉匯屋苑解構
嘉匯 二手市場 啟德

上一篇文章

港股市值按年大增 樓市抗跌力仍在

下一篇文章

啟德國際機場 1998年停用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？