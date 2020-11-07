坎培拉Embark位處傳統名校區 呎價$3,144可入場

澳洲一向是港人的移民熱門國家。當中現樓新盤Embark位於澳洲坎培拉，早前在港推售，呎價由577澳幣起，折合約$3,144港元。

澳洲一向是港人的移民熱門國家。當中現樓新盤Embark位於澳洲坎培拉，早

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