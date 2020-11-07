坎培拉Embark位處傳統名校區 呎價$3,144可入場 置業家居 2020/11/07 分享： 澳洲一向是港人的移民熱門國家。當中現樓新盤Embark位於澳洲坎培拉，早前在港推售，呎價由577澳幣起，折合約$3,144港元。 澳洲一向是港人的移民熱門國家。當中現樓新盤Embark位於澳洲坎培拉，早 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 Langston Central鄰近商業園 專才滙聚支持租賃 2020/10/31 Langston Central鄰近商業園 專才滙聚支持租賃 Coda Residences坐擁泰晤士河景 開放式$602萬入場 2020/10/24 Coda Residences坐擁泰晤士河景 開放式$602萬入場 英國盧頓LU2ON23分鐘到倫敦 1房$251萬入場 2020/10/17 英國盧頓LU2ON23分鐘到倫敦 1房$251萬入場 Paddington Gardens花園布局設計 打造鬧市綠洲 2020/10/10 Paddington Gardens花園布局設計 打造鬧市綠洲 英國斯勞Aspire14分鐘到倫敦 入場費$281萬起 2020/10/03 英國斯勞Aspire14分鐘到倫敦 入場費$281萬起 坎培拉 澳洲 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入