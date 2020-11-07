1.樓底高度至少有3米

Roy建議，單位至少樓高3米才能加建閣樓。「最主要是視乎户主的身高、生活習慣及喜好，來決定是否打造閣樓。一般情況而言，閣樓下層間隔層板應比户主高10,至15厘米，才算是最適合的高

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