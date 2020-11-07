加建閣樓小貼士 置業家居 2020/11/07 分享： 1.樓底高度至少有3米 Roy建議，單位至少樓高3米才能加建閣樓。「最主要是視乎户主的身高、生活習慣及喜好，來決定是否打造閣樓。一般情況而言，閣樓下層間隔層板應比户主高10,至15厘米，才算是最適合的高 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 閣樓偷位法 空間一變二 今日 閣樓偷位法 空間一變二 【閣樓實例2】煥然懿居275呎 深淺啡白配時尚溫暖 今日 【閣樓實例2】煥然懿居275呎 深淺啡白配時尚溫暖 最新專欄文章 更多 閣樓偷位法 空間一變二 今日 閣樓偷位法 空間一變二 【閣樓實例2】煥然懿居275呎 深淺啡白配時尚溫暖 今日 【閣樓實例2】煥然懿居275呎 深淺啡白配時尚溫暖 模擬電視廣播12月終止 關愛基金 助基層置新設備 2020/10/31 模擬電視廣播12月終止 關愛基金 助基層置新設備 電視機推介 2020/10/31 電視機推介 Pricerite實惠與豐澤 協助受影響用戶換機 2020/10/31 Pricerite實惠與豐澤 協助受影響用戶換機 裝修設計 滿名山 煥然懿居 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入