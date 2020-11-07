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閣樓偷位法 空間一變二

置業家居 2020/11/07

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納米樓愈起愈多，雖然空間細但勝在樓底高，所以不少住户都選擇加建閣樓，增加單位的可用面積。閣樓專家創辦人Roy Kwok這次就會示範兩款截然不同的閣樓設計，以及附上加建閣樓的注意事項以供參考。

【閣樓實例

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欄名 : 家居頭條

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