閣樓偷位法 空間一變二 置業家居 2020/11/07 分享： 納米樓愈起愈多，雖然空間細但勝在樓底高，所以不少住户都選擇加建閣樓，增加單位的可用面積。閣樓專家創辦人Roy Kwok這次就會示範兩款截然不同的閣樓設計，以及附上加建閣樓的注意事項以供參考。 【閣樓實例 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 【閣樓實例2】煥然懿居275呎 深淺啡白配時尚溫暖 今日 【閣樓實例2】煥然懿居275呎 深淺啡白配時尚溫暖 加建閣樓小貼士 今日 加建閣樓小貼士 最新專欄文章 更多 加建閣樓小貼士 今日 加建閣樓小貼士 【閣樓實例2】煥然懿居275呎 深淺啡白配時尚溫暖 今日 【閣樓實例2】煥然懿居275呎 深淺啡白配時尚溫暖 模擬電視廣播12月終止 關愛基金 助基層置新設備 2020/10/31 模擬電視廣播12月終止 關愛基金 助基層置新設備 電視機推介 2020/10/31 電視機推介 Pricerite實惠與豐澤 協助受影響用戶換機 2020/10/31 Pricerite實惠與豐澤 協助受影響用戶換機 裝修設計 滿名山 煥然懿居 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入