Pricerite實惠x香港寬頻 打造「無菌智能家居」 置業家居 2020/11/07 分享： 疫情下，以無菌掛帥的產品依然吸引。剛開設的「無菌智能家居」，由Pricerite實惠聯乘香港寬頻攜手打造。甫入室內已看見一系列具消毒殺菌功能的小家電，配合HKBN Home手機應用程式，令家居遠離細菌 ... 欄名 : 健康生活 最新專欄文章 更多 上班族必備單品！ 工作效率倍增 2020/10/31 上班族必備單品！ 工作效率倍增 Smartech Smart Cup 迷你USB充電攪拌機 輕巧易攜 隨時隨地飲果汁 2020/10/31 Smartech Smart Cup 迷你USB充電攪拌機 輕巧易攜 隨時隨地飲果汁 Steelcase辦公座椅 創新Air LiveBack技術 全面承托脊椎部位 2020/10/31 Steelcase辦公座椅 創新Air LiveBack技術 全面承托脊椎部位 抗疫不鬆懈 消毒小家電保健康 2020/10/03 抗疫不鬆懈 消毒小家電保健康 空氣消毒殺菌機 200°C高溫滅菌病毒無得留低 2020/09/05 空氣消毒殺菌機 200°C高溫滅菌病毒無得留低 智能家居 新冠肺炎疫情 實惠家居 香港寬頻（01310） 家居 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入