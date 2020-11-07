Pricerite實惠x香港寬頻 打造「無菌智能家居」

疫情下，以無菌掛帥的產品依然吸引。剛開設的「無菌智能家居」，由Pricerite實惠聯乘香港寬頻攜手打造。甫入室內已看見一系列具消毒殺菌功能的小家電，配合HKBN Home手機應用程式，令家居遠離細菌

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