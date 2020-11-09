螞蟻煞停，固然是耐人尋味。不過馬雲之前說的豪言，確是有市場需求的底氣。他說：銀行不敢做的生意，由他來做。

急煞車根本因由，無論是動了誰的奶酪，還是官方怕他勢可敵國都只能猜估，但可以肯定的是，科技金融確是未來，現在只是連相關單位都未知該怎應對監管，並重新分配好利益關係而已。

不知之前抽IPO的股民，有否真正了解螞蟻金服所代表的新時代科技金融的厲害所在，早就說過，它的立足點，其實在於數據。套用一句中肯精準的評論：螞蟻為甚麼敢做，因為它背靠互聯網和大數據，去判斷誰更有信用，這也是馬雲說的：未來，信用就是額度。

在這節點上，也是不得不佩服馬雲。他似乎很早就知道，阿里巴巴、支付寶、淘寶的成功，給到最大的受益及日後發展資本，即為憑此收集到的大數據。現在每天，上十億的人口和淘寶、天貓、支付寶打交道。一應交通出行數據、理財數據、購物數據，甚至健康數據，所有這些有真實場景使用紀錄的行為，都一一記錄，等於每個使用者有了詳細的個人資料儲存，所謂的用者肖像。看起來，這用家肖像（部分反映於芝麻信用），就是判斷誰有能力還錢，該借多少的一個好即時的參考。

不要忘記，螞蟻主推強項，還是中小企借貸，宣傳為更有彈性，更即時的借貸，以彌補銀行不願給這市場貸款的傳統。而銀行不願貸，好多時是嫌麻煩，核證需時既費成本，又額度不大。那螞蟻實則來說，就是積少成多，較小額度密密借、密密賺，所以說形如螞蟻。

做市場有需求但無人提供到服務的，這就是創意。不是螞蟻去做也好，但這就是未來科技金融。