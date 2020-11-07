爭取與內地通關 港府務須決心清零

特首林鄭月娥訪京，就重啟經濟措施尋求中央支持，但本港目前仍未能完全控制疫情，中央也難以立刻開綠燈恢復通關。本欄已一再提出，港府要汲取教訓，參考周邊地區經驗，加強對高風險群組檢測，要下定決心，並主動聯手與社會各界合力，爭取清零，盡力控疫，力求早日恢復通關，打通刻下最重要的經濟命脈！

港抗疫新階段 達內地認同標準

林鄭昨天在北京被問到，內地對取消港人回內地14日檢疫有反對聲音時，強調當局不會為了香港的經濟理由，而不理會內地人民的健康。事實上，這也是內地十分合理的考慮。香港要在控疫方面做得更嚴格，工作做得好，令人有信心，相信中央會積極考慮。

根據內地的規定，本地至少零確診14天，才算疫情受控。澳門上月已表明，待香港疫情回到低風險時，才會考慮恢復港澳通關，而澳門亦採取內地14天零感染的標準。

據悉內地方面，也知道以香港目前情況，要做到連續14天本地零確診，似乎很難，因此提出若港府將疫情能控制在一個低水平，而且展現出有效的控疫能力，中央會考慮同意恢復香港與內地有限度的通關，從林鄭昨日的說法，就說明了香港在防疫方面仍要加緊努力。

澳門至今已連續逾220天本地零感染，為何一海之隔的澳門可以做得到，而香港卻三度爆疫？澳門在年初爆疫後，當局果斷地關閉賭場14天，並實施封關。由於賭場是人流最多地方，關賭場固然會重創經濟命脈，但卻是切斷傳播鏈的最有效方法，之後嚴防輸入，才能在控疫取得佳績。之後，成功與內地通關，可有效地重新開展經濟。

反觀香港卻以開向型經濟為由，擔心全面封關會重創經濟，又以人道理由，措施甩漏，結果苦了香港人。第二波是由歐美留學生將病毒輸入，第三波是讓海員和機師免檢疫出事，並引發社區大爆發，死人最多。即使港府在第三波疫情期間推出全民檢測，本來是一次控疫良機，但偏偏社會氣氛不就，全民檢測被抹黑，政府又無力說服大眾，因此只能以自願性而非強制性檢測，以致隱形病患者繼續在社區播毒。

港府要認真檢討現行控疫方法，很多時都是以自願性質為主，但發展到現在，疫情揮之不去，對經濟民生已造成嚴重打擊，應針對一些經常與市民接觸的高風險行業，當局宜強制檢測。一旦社區再爆疫，港府應果斷強制整個屋邨和全個社區進行檢測，並要有配套措施，協助市民的生活需要，處理等待化驗結果，以免患者將病毒帶到其他社區。

韓正：香港抗疫 頭等大事

政府要改變控疫心態，目標不應再鎖定如何將確診數字控制在低水平，而是要以清零為己任。《孫子兵法》有云：「法乎其上，得乎其中；法乎其中，得乎其下；法乎其下，則無所以。」內地控疫成功，關鍵在於訂立清零目標，一旦爆疫，便馬上封鎖社區或封城，進行全面檢測，代價固然大，但卻能夠盡快將隱形患者找出和隔離治療，最大力度做到清零，成為重啟動經濟活動的基礎，事實證明是行之有效，逐漸成為世界仿效的模式。內地抗疫的行動中，要求十分嚴格，官員做不到或出現紕漏，都會被革職，因此各級官員都拼盡全力，設法做到清零。香港亦應調配有信心魄力及行動效率的人，負責做好目前香港最重要的抗疫任務。

假若香港不採取全民強制檢測，要連續14天清零，恐怕很難做到。因此，港府要下更大決心，以清零為目標，並像副總理韓正所說要將控疫作為頭等大事來抓，嚴格落實常態化控疫措施，盡全力去做，做得比之前更多和更好，例如14天內做到累積本地個案少於14或10宗以下，又或做到最少連續10天清零，也讓內地明白港府也已拼盡全力做，並有能力令疫情受控。

港人爭取內地恢復通關，前提是必須先控制好自身疫情，達到內地要求的標準，否則內地也擔憂會被香港拖累，很難同意通關。打鐵還須自身硬，香港政府及港人都要下定決心，為己為人，以清零為最重要目標而努力！

責任編輯：李青