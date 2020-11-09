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智能電子積木 啟發孩童大腦潛能

行政人員版 2020/11/09

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萬聖節過後，我們繼續活在怪誕城裏，螞蟻被踩一腳卻令他人損手爛腳，兩位古稀老人家擂台角力，打至最後一個回合仍難分勝負。太多意想不到的事情，腦筋要急轉彎才能適應這光怪陸離的都市。不過筆者沒有為未來擔心，更

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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