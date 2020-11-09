智能電子積木 啟發孩童大腦潛能 行政人員版 2020/11/09 分享： 萬聖節過後，我們繼續活在怪誕城裏，螞蟻被踩一腳卻令他人損手爛腳，兩位古稀老人家擂台角力，打至最後一個回合仍難分勝負。太多意想不到的事情，腦筋要急轉彎才能適應這光怪陸離的都市。不過筆者沒有為未來擔心，更 ... 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 實況視頻經濟 戰幔才剛揭開 2020/11/06 實況視頻經濟 戰幔才剛揭開 「理髮不求人」 本地品牌抓商機 2020/11/02 「理髮不求人」 本地品牌抓商機 合約「Simple is Good」 涵蓋範圍更廣 2020/10/30 合約「Simple is Good」 涵蓋範圍更廣 「Sunshine Policy」 道德與透明結合 2020/10/23 「Sunshine Policy」 道德與透明結合 工作管理系統 瞄準建造業應用 2020/10/19 工作管理系統 瞄準建造業應用 商業 玩具 科技行業 創新科技及應用 科技產品 設計 遊戲 音樂 設計師 玩樂 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入