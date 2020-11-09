開曼群島病例偏低 冀吸高薪族遙距工作 行政人員版 2020/11/09 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情改寫工作新常態，不少科企允許員工長期在家辦公，遙距工作將成為未來趨勢。最近，開曼群島（Cayman Islands）將提供工作場所，吸引每年工作收入逾10萬美元（約77萬港元）的 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 日內瓦通過最低工資 每月3.4萬全球最高 2020/11/06 日內瓦通過最低工資 每月3.4萬全球最高 富士康鄭州科技園區 銀彈福利誘舊員工回巢 2020/11/05 富士康鄭州科技園區 銀彈福利誘舊員工回巢 為保員工身心健康 美企出招迫放有薪假 2020/11/04 為保員工身心健康 美企出招迫放有薪假 美企紛補貼+免費午餐 吸引員工重返辦公室 2020/11/03 美企紛補貼+免費午餐 吸引員工重返辦公室 LinkedIn職業瀏覽器 助求職者分析掌握技能 2020/11/02 LinkedIn職業瀏覽器 助求職者分析掌握技能 在家工作 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 杜拜 巴巴多斯 安提瓜和巴布達 開曼群島 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入