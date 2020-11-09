開曼群島病例偏低 冀吸高薪族遙距工作

【本報訊】新冠肺炎疫情改寫工作新常態，不少科企允許員工長期在家辦公，遙距工作將成為未來趨勢。最近，開曼群島（Cayman Islands）將提供工作場所，吸引每年工作收入逾10萬美元（約77萬港元）的

...