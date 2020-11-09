「拜」局已定 當選後的花絮與思緒

對於本月20號生日，78歲的祖．拜登（Joe Biden）來說，可謂「祖先有靈」、「拜局已定」、「登上巔峰」。

今天就不嚴肅分析，寫一點感受和花絮。拜登明年1月就任美國第46任總統時，將是歷來年紀最大的。到他昨天發表勝利演說為止，拜登贏得7,500萬張普選票，亦是歷來總統候選人中最多；被選民告知「You are fired」的特朗普，也奪得約7,000萬張選票，歷史上第二多。在新冠疫情一天逾10萬宗確診，比中國9萬多宗總個案還要多情況下，特朗普獲得的選票，仍然比任何一位受人愛戴的前總統都要多。拜登拿的其中部分選票，還不是出於他的號召力，而是因為特朗普號召力，因為他實在讓人討厭，部分人即使不真正支持拜登，也因為對特朗普反感，投票予拜登，所以特朗普還真是一個不簡單的人。如果他卸任後因着眾多官司輸了要坐監，也是挺可惜的。

拜登上任 美國人都戴口罩了

拜登明年1月上任，我相信隨即其中一個顯然易見變化，是美國所有人都戴口罩了。拜登一直說會在全國強制推行戴口罩。比起對付新冠，拜登更快的做了一件事，媒體發布他勝選後，他隨即修改自己的Twitter（推特）認證，變成「總統當選人」（President-Elect），賀錦麗就是「副總統當選人」（Vice President-Elect）。美國人將喪失不戴口罩的自由，特朗普離任後他的推特自由亦將面臨嚴格審查，失去原先特權。推特對待總統違反發文政策的行為，與普通用戶不同，認為公眾有權看到領導人在說甚麽，帖子本身具有新聞價值。所以推特一直不願意刪除特朗普的推文，而是選擇向用戶標示推文具爭議性，「可能包含誤導性或虛假信息」，並限制用戶轉發和點讚。

侵侵變回普通人後，玩推特可能愈玩愈無癮，因為他的帳號將受到普通用戶帳號一樣的「無差別待遇」，如果他的推文違反規定，可能被直接刪除。

賀錦麗丈夫 被稱「第二先生」？

特朗普要習慣以後如何玩Twitter，任德龍（Doug Emhoff）也需要習慣一下別人對他的稱呼，他是賀錦麗（Kamala Harris）的丈夫。有非洲及印度血統的賀錦麗，成為美國首位女副總統，又是首位非裔副總統，首位亞裔副總統，本身是律師的任德龍亦將創下歷史，作為首任女副總統的配偶，該如何稱呼他？網絡上有不同建議：「vice spouse」（副總統配偶）、「second mister」（第二先生），若根據美聯社，可能稱呼較禮貌的「second gentleman」（第二先生）。

說到稱呼，口沒遮攔的特朗普在選戰中一再貶損拜登，一會嘲笑他糊裏糊塗，是「糊塗阿祖」（Muddled Joe），一會又笑他經常眼瞓，「瞌睡阿祖」（Sleepy Joe）。然而始終在計票具決定性，拜登家鄉賓夕法尼亞州斯克蘭頓市，不少人眼中拜登是不忘初心的藍領之子，「斯克蘭頓阿祖」（Scranton Joe），這暱稱也是拜登團隊一再刻意鞏固的標籤，以鎖定該區藍領選民的票，為拜登在賓夕法尼亞勝出繼而入主白宮，起着不可或缺作用。在競選衝刺最後階段，拜登團隊製作了一個60秒廣告--「家鄉」。

在我很喜歡，人稱Boss的美國搖滾天王斯普林斯汀（Bruce Springsteen）80年代專輯《生於美國》（Born In The U.S.A.）主打曲之一《我的家鄉》（My Hometown）旋律襯托下，斯普林斯汀親身聲演：「賓夕法尼亞的斯克蘭頓，在這裏，成功可不是來自父輩傳承，而是汗水、勇氣和決心一同澆灌……。」人口不到8萬的斯克蘭頓，曾是主要煤礦區，資源枯竭後淪為東北部「鐵鏽帶」一座幾被遺忘的小城。賓夕法尼亞沒落的斯克蘭頓，是拜登政治神話一個起點，但並沒有造就他，造就他的是另一個地方。

如果大家有留意的話，會發現拜登近日逗留兩個地方，斯克蘭頓和發表勝利演說所在的特拉華州最大城市威爾明頓（Wilmington）。拜登在斯克蘭頓出世，10歲時父親生意失敗，舉家遷至特拉華州尋覓新生活，父親開始推銷二手車的日子。拜登在特拉華州當了30多年參議員，他昨天在威爾明頓的汽車集會（Drive-in）對車上的支持者發表勝利演說時，心底不知有否感觸？對我來說，「斯克蘭頓之子」拜登最有意思的外號，還是「美鐵阿祖」（Amtrak Joe），和特拉華州有關。

拜登明年1月宣誓就任總統，48年前1月，拜登在兒子醫院病房宣誓就任特拉華州參議員。有看過拜登生平的人都知道，他30歲首次當選參議員後幾星期，妻子和子女出了車禍，妻女死亡，兩名幾歲兒子受傷，做議員就得放棄家庭？拜登並沒有。他每天很早由特拉華州乘美國鐵路的火車去華盛頓工作，晚上又乘火車回到特拉華，單程167公里，火車來回成為習慣，堅持了35年，直到2008年他出任副總統，才在華盛頓居住。

拜登後來在書中說：「我在兩地往返，想陪在兒子們身邊，哪怕只待上小段時間。華盛頓到威爾明頓之間，每天路上4小時，我這麽做，因為想和他們道晚安，然後第二天早上給他們一個吻。」照顧在車禍中受傷2個兒子，正是這段經歷，令他具有格外親和力，為他贏得「美鐵阿祖」外號。拜登當選後，美鐵行政總裁發表聲明，說期望與這位最著名的軌道乘客以及國會合作，取得聯邦資助，共同挽救受疫情打擊的美鐵及其員工生計。

一生三場悲劇 「美鐵阿祖」成功了

拜登就任後，尋求將特朗普執政4年偏離的軌道重回正軌，這個需要時間。拜登這一生，經歷三場悲劇：早年喪妻女、中年重疾、晚年喪子。他曾經在《爸爸，答應我》一書中寫道：「痛苦……，剛開始的時候似乎無法忍受，我花了很長時間才痊癒，但最終挺過了折磨。」車禍倖存兩名兒子，大兒子2015年腦癌臨終前對拜登說：「爸爸，答應我，繼續前進，不要停歇。」78歲本可含飴弄孫的年紀，不斷被取笑但堅持撑到現在，這一次成功了。

出生在潦倒之家的拜登，和含着金鑰匙出生的特朗普，來自兩個世界。特朗普自小口舌便給，小時候拜登患有口吃被嘲笑，連名字Biden都說不清，總是「Bi」、「Bi」、「Bi」，「den」，同學們給他取了綽號「Bye-Bye」。今天，Bye-Bye的是侵侵，但一個被媒體描述成「小丑」、「暴君」的人，鬧騰4年後，還能獲得一半國民支持，忽悠一小撮人容易，忽悠一半人，7,000萬美國人，是很難的。上天似乎在捉弄拜登，他要收拾如斯分裂局面。也許他已習慣了有多大榮耀，就得承受多大打擊。

▲ 拜登勝選，將要收拾分裂局面，也許他已習慣了有多大榮耀，就得承受多大打擊。（法新社圖片）