民調失信於民 美大選最大輸家

這一次美國大選，理論上不會有真正贏家--拜登與特朗普在各搖擺州份的選情均很接近，並沒有出現一面倒的情況，且還會引發連串官司；故即使舉行了民主選舉，加上投票率創120年來新高，但結果卻欠認受性，肯定是「誰也說服不了誰」，於是社會裂痕反而進一步加深，尤其種族間的仇恨。

造成如此現象的主要原因，是公眾從民意調查所得到的「拜登將猶如山泥傾瀉般大勝」之印象，跟實際選情存在太大落差。不論特朗普說了多少謊話也好，但他在投票日前揚言民調不可信，認為都是「假新聞、假民調」（fake news，fake polls），卻實實在在從投票結果中得以印證。

西方輿論普遍認為，「民意研究機構」乃今次選舉的最大輸家之一：經歷上次2016年大選的教訓，並用4年時間改善進行民調的方法，但所作的預測結果仍是不準。今後民意調查即使仍會繼續做，但參考價值大幅下降，政界投放到民調研究的資源亦無可避免減少，而目前預計有兩大調整方向：

須重建資料渠道 恐淪宣傳工具

其一，重新建立收集資料的渠道--今次美國大選再次證明，從社交網絡（如Twitter）內收集的民意，較諸以電話回應的民意，有更高參考價值，甚至相對準確：因為答問題的人不排除會說謊。如是者，則全球最能勝任進行民意研究的「機構」，其實只有一眾社交網絡科技巨擘（理論上當然還要用家同意，但用戶資料庫已一早存在）。

接下來，民調便只能朝「微觀」的方向走。在美國的情況，也許是由頭建立一套研究各個縣（county）和城（city）民意走向的系統，特別是過去依靠當地一些較小型的民調公司去收集資料的方式，必須重新設計，包括不能只靠問問題，而需要參考日常行為，以至消費模式的數據。

其二，淪落成為政治宣傳的工具--留意以上第一條調整路綫，牽涉的費用極為龐大。在現時「民調失信於民」的情況下，恐怕短期內難有人大手投資。何況目前仍在市場的民意研究機構總要想辦法生存，因此部分業界害群之馬，今後將利用民調，協助政客造勢和作競選宣傳。「假民調」一旦氾濫，想認真改革民意研究的人只會更沒有空間--誠然，在劣幣驅逐良幣下，未來的發展就如同哈佛大學新聞研究中心的比喻：「沒有民調作參考，民主社會猶如摸黑飛行。」

特為面子 續淡化全民防疫意識

而更大的噩夢，尚不在今後沒有民調作政策指引，而是眼下美國之疫情勢將更難控制。即使拜登挑戰成功，但上任還要等到明年1月20日。

換言之，2020年餘下的這個冬天，仍是由特朗普指揮全國的防疫策略。不難想像，特朗普為了面子、為壯聲威，很可能會進一步淡化全民防疫意識，力求在感恩節至聖誕節期間催谷經濟。

再者，特朗普的激進支持者亦會認為，「戴口罩」等同於擁護對手，所以將繼續不理相關勸喻：實情是投票當日，很多表明支持特朗普而親身前往投票的選民，全程沒有佩戴口罩。投票翌日，美國終於突破了單日10萬人確診新冠肺炎，而總確診人數本星期亦勢超過1,000萬，加上特朗普選舉造勢大會衍生之交叉感染個案，下星期將陸續浮現，但如今卻竟然還有那麼多人堅持不戴口罩，以求作政治表態！美國社會的心理狀態，確教人匪夷所思，而民主選舉變成「民粹選舉」，亦只會帶來政治上的勝利，卻欠缺道德上的勝利（moral victory）。

固然，也有「中國本位」思想的評論認為，美國大選令其國內局勢亂作一團，必定有利中國，故認為中國才是最大贏家云云--這種想法是可悲又短視的：不靠自己實力而趁別人跌倒方能上位，地位既不會持久，更不可能獲得國際社會的尊重。同時，部分美國政客和傳媒也會因為內部壓力，而進一步強調「中國威脅論」，並游說其盟友齊齊杯葛。故中國面對美國中短期失勢，宜謹慎處理，毋須針對美國的挑釁和批評次次出招，這樣反而顯得被動。

如上推論，正因為美國疫情肯定變得更為嚴峻，短期內必須依仗國際間的合作，始能扭轉局面：作為醫療科技最先進的美國，若果未來1年未能控制疫情，其醫療成果也定必留來自用，而不會惠及世界。

冀中美良性互動 助推「外循環」

惟有中美兩大國展現聯手抗疫的氣魄，其他國家才會陸續歸位，解決今次人類史上最大的衞生危機。

就算從中國自身利益出發，既然當下的大策略是推動「內外雙循環」，而西方國家的疫情已經快速反彈，「外循環」至明年第一季也難以起動--故此最理想的狀況，應該是寄望美國內部盡快復和，繼而同心協力拼經濟，全球經濟始有可能在中美的良性互動下復甦。否則，單靠中國「內循環」帶動，效果始終有限--特別是香港的開放型經濟，要發揮大灣區的協同效益，必需要在外圍環境已經回復正常經濟活動的情況下，始有機會出現。

▲ 美國大選投票率創120年來新高，但結果卻欠認受性，肯定是「誰也說服不了誰」。（法新社資料圖片）