拜登當選 圍堵不變 京2招應對新挑戰

拜登宣布贏得美國大選，當選美國第46任總統，美國政治有望會添回一份常性，只是美國對中國的遏制說不定會因為拜登當選而收得更緊。但中國亦已謀定應對戰略：高水平開放，推動國內國際雙循環。這不單是辦好自己的事，更志在主動爭取國際環境改善，令「新冷戰」格局難以形成，令美國圍堵中國圍不起來。

拜登外交手段圓滑 擅團結盟友

拜登當選前，特朗普政府已在加緊推行印太戰略，國務卿蓬佩奧10月兩次到訪亞洲，拉攏各國圍堵中國。拜登上任後，這張網恐怕要在中國身上收得更緊。

有別於特朗普政府在盟友間以至國際上不得人心，拜登外交手腕要圓滑得多，美國團結盟友的能力料會明顯增強，圍堵中國戰略實現機會亦隨之上升。讓中國更加不得不防的是，拜登當年擔任副總統期間，美國就成功聯合亞太11國打造《跨太平洋夥伴協定》（TPP），原要成為全球最大自由貿易區，在亞太成立一個排除中國的經濟俱樂部，只是遭到仇視多邊主義的特朗普上任即棄。

中國要辦好自己的事 化危為機

美國加強圍堵中國，其實幾無懸念。畢竟不論美國大選結果如何，中美之間結構矛盾都不會因此而改變。中國能做的就是辦好自己的事，並爭取為中美關係設定底綫。

中美一個是新興超級大國，一個是守成超級大國，老大竭力保住自己地位實為人之常情；中國並不可能放棄民族復興目標，因此現階段也難以說服美國不予攔阻。中國可以做的，則是一面繼續提升自身實力，一面設法降低美國徹底翻臉，以及驅使其他國家與中國徹底翻臉的機會，以免和平崛起進程遭到中斷。

這種對策思路已能在10月底中共五中全會上看出端倪。五中全會對中國當前在全球棋局上的處境，定出了新評估。全會提出，中國發展仍然處於「重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化」，而當今世界「正經歷百年未有之大變局」，這無疑是針對中美大博弈、逆全球化、後疫情時代等當前世界議題的論述。

全會接着提出，要「深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰」，「保持戰略定力，辦好自己的事」，「樹立底綫思維」，「善於在危機中育先機、於變局中開新局」。

直白地說，意思就是中國面臨國際環境正在轉差，但任他風吹浪打，我自巋然不動；不管外面發生甚麼，中國都要繼續自我提升，推進民族復興戰略，並同時要有底綫思維，做好最壞打算，爭取最好結果，要善於化危為機。

實際對策上，則是「國內國際雙循環」。五中全會提出，十四五規劃期間，要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，並要基本形成「更高水平開放型經濟新體制」。全會同時提出，要在2035年形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強，作為2035年遠景目標的一大目標。

中央近期強調經濟國內大循環，引起外界聯想「閉關鎖國」、與西方「脫鈎」，但這其實只是以底綫思維做最壞準備，戰略意圖可謂完全相反。

中央提出國內大循環，就是期望能夠振興近年受到壓力的國際大循環，在後疫情時代加強中國與世界經濟的連繫，瓦解美國驅動各國跟中國脫鈎、圍堵中國的意圖，同時亦使美國自身更難與中國脫鈎，以此設立中美關係底綫，避免兩國之間發生意外，最終保證中國和平崛起、民族復興大戰略得以實現。

釋內需潛力 科技創新谷消費

中國調整策略，構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環的新發展格局，存在外部、內部兩方面因素。外部方面，是歐美市場本已趨向飽和下，近年西方民粹主義政治潮流興起，地緣政治衝突與疫情更為逆全球化增添額外動力，保護主義與單邊主義在世界經濟衰退背景下盛行，國際貿易、投資和交往受阻，令國際大循環動力減弱。

內部方面，中國改革開放多年來主要依靠的國際大循環更面臨多重局限。一，中國經濟與技術發展依賴外部市場下，在外部世界吹起逆風時難免處於被動，更隨時可能遭到「卡脖子」受制於人。二，中國人生活質素整體向上，勞動力成本必然跟隨提高，中國充當世界工廠的優勢不如昔日。三，中國多年來在價值鏈低端服務外部市場，付出了巨大環境代價，方向違背戰略願景的「美麗中國」一環，也不符合2060年碳中和目標。

因此，中國不但需要推動國內大循環來釋放內需潛力，充分發揮本國龐大市場的優勢，來彌補國際大循環動力減弱，還要藉科技創新來在價值鏈中向上爬，創造效益更高、代價更低的新需求。五中全會就提出，把實施擴大內需戰略，同深化供給側結構性改革結合起來，以創新驅動和創造新需求，全面促進消費，拓展投資空間。

高水平開放 推動雙循環

事實上，國內國際大循環兩者並無牴觸，反而能夠互相促進：中國民眾消費水平和要求不斷提高，既有利中國加大對外開放，亦能助長外部市場發展；海外企業前來分享中國增長成果，則可為中國經濟更添活力，進一步帶動中國民眾消費。

更重要的是，以內循環作為主力推動雙循環，更能凸顯中國獨特之處和吸引所在，有助中國打破美國意圖拉攏多國圍堵，同時使「中美脫鈎」更難實現。

新冠疫情可謂加速了全球力量平衡轉移。歐美至今仍在苦苦嘗試控制疫情，在隧道中看不到盡頭，而中國作為疫情始發地，人民卻已重過正常生活，復恢日常經濟活動。各大機構均預測，中國會是2020全年唯一錄得增長的主要經濟體。這都為內循環創造了有利條件，亦相信會在環球經濟衰退大背景下，驅使「反華很大聲」的一些國家「身體誠實起來」，從經濟領域開始，選擇加強與中國的各方面聯繫，而非跟中國脫鈎展開新冷戰。

數字亦可反映中國正成為國際投資「避風港」。聯合國最新數據指，今年上半年全球外商直接投資（FDI）按年大減49%，但中國減幅只有4%，遠遠低於美國及歐盟分別的61%及29%。中國上周公布，截至10月底，境內機構持有中國銀行間市場債券規模突破3萬億元人民幣。這個數字在2017年9月達到1萬億、2019年7月達到2萬億，如今在全球疫情之下繼續加速增長。

增軟實力吸外資 向新冷戰說不

當然，要實現強而有力的雙循環，瓦解美國圍堵，單靠鼓勵內需還不夠，仍須進一步深化改革開放，為外國企業提供更公平和互惠的環境，以促進中國與世界經濟深度融合，同時提升中國軟實力，令老外在更大程度上視中國為「合作夥伴」而非「競爭對手」。

五中全會所講「高水平開放」，並談到要完善社會主義市場經濟體制、建成高標準市場體系、健全公平競爭制度、就產權制度改革取得重大進展等等，預示中國可能採取下調關稅、擴大外地貨品進口、降低外企准入門檻、完善知識產權保障和法律制度、建立更規範的管理準則等措施，吸引外資參與中國市場，同時以市場競爭倒逼中國企業創新，營造更有利國內國際雙循環互相帶動的環境，以命運共同體向新冷戰說不。

▲ 民主黨候選人拜登宣布當選美國第46任總統，美國政治有望會添回一份常性，只是美國對中國的遏制說不定會因為拜登當選而收得更緊。（法新社圖片）