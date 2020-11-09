港須抓緊「十四五」機遇 配合雙循環

五中全會通過制定第十四個五年規劃和2035年遠景目標建議，堅持創新在國家現代化建設全局中的核心地位，也明確指出要保持港澳長期繁榮穩定，進一步支持香港鞏固提升競爭優勢。面對日益複雜的中美關係和後疫情時期的政經新形勢，香港必須抓緊「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設以至國內國際「雙循環」發展的契機，明確自身角色和功能作用，積極融入國家發展大局，是促進香港工商經濟和社會持續繁榮發展的必然選擇。

新時代新作為 發揮國際化優勢

香港當前面對國內和國際環境的巨大變化，同時內部也面臨一系列經濟社會深層次矛盾有待解決。香港企業如何在「十四五」期間積極參與國家新發展格局，在提升自身競爭力的基礎上，配合國家經濟邁向更高層次發展，對國家和對香港而言都有重大意義。

香港企業外向型程度高，與「外循環」的國際市場有緊密聯繫。面對新的國際環境挑戰，香港在國家「十四五」規劃時期應更加明確自身定位和作用，既發揮好國際化的優勢，又更好地融入國家發展大局，為國家建立自主的產業鏈和提升內需市場服務。

香港工商界在配合「雙循環」發展方面大有可為，例如可為國家創造優質品牌擴大內需，以自身基礎研究優勢與內地合作攜手攻關產業鏈上游核心技術和實現產業升級，憑藉香港國際金融中心和最大離岸人民幣中心的優勢，向國際社會提供「一帶一路」融資和專業服務。

滙創新資源 吸科技高端人才

「十四五」規劃綱要建議明確支持香港建設國際創新科技中心和參與國家重大科學平台的發展布局。香港在粵港澳大灣區發展具有較強的基礎研究能力和對國際高端人才的吸引力，整個大灣區又具備完整的製造業產業鏈，擁有成為全國乃至國際重要的創新科技中心的潛力。

香港科創產業起步較晚，通過參與國家重大科學平台布局和與大灣區其他城市的合作，可以加快科創產業發展。大灣區更可實現進一步整合區內創新資源及優勢，通過落馬洲河套區港深創新及科技園大力吸引國際高端人才，致力促進國際級研發和創新中心發展，營造區域創新科技產業的生態環境。

香港更要充分發揮一國兩制的獨特優勢，積極主動探索和創新粵港澳大灣區跨境要素流動便利化，實現跨境人流、物流、資金流、信息流的便捷流動，推動大灣區成為內地與海外企業互動交流、攜手抓住「雙循環」發展的門戶樞紐。

善用航運基礎 拓區域樞紐功能

在國家的支持下，香港航運業可以提升包括船舶註冊、管理、融資租賃、保險和海事仲裁等方面的服務能力，以配合市場的發展需要。香港與大灣區各機場可以通過客、貨運輸的合理分工和空域管理的協調合作，共同建設區域門戶樞紐。香港工商各界更可善用本港航運和貿易的基礎，以及金融與專業服務的優勢，跟特區政府加強合作，把香港建設成為內地聯繫歐亞、輻射東盟的重要生產和貿易通道，更助力內地消費市場的發展。

總括而言，十四五規劃和2035年遠景目標的制定，標誌着國家將進一步邁向現代化發展新里程。在當前新的發展格局下，香港更要努力推進自身聚力發展，抓緊機遇，調整心態，積極融入國家發展大局。香港中華總商會也會積極推動會員及本港工商各業更深入認識「十四五」規劃和國家長遠發展藍圖，協助香港各界發揮所長，服務國家所需，在新時代下要有新的作為，在大變局下要有更大擔當。

▲ 香港必須抓緊「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設以至國內國際「雙循環」發展的契機，明確自身角色和功能作用。（資料圖片）