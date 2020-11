美圍打中國更狠 華戮力奮發自立自強

美國大選結果底定,民主黨候選人拜登將入主白宮,盛傳會推翻多項現行政策,撥亂反正,但相信對華政策保持強硬,因遏制中國崛起是美國朝野共識,不會因白宮易主而有所改變。相反拜登更能凝聚盟友,令反華戰綫推得更深更穩,中國須更積極加勁,推進雙循環戰略,應對被圍堵的挑戰。

拜登:俄最大威脅 華最大競爭者

據各方統計,拜登奪290張選舉人票勝出,多國領袖隨即發賀電。拜登發表勝選宣言,強調要團結和解。據報拜登上台後會簽多項行政命令,推翻現總統特朗普多項倒行逆施政策,如讓美重新加入巴黎氣候協定、取消退出世衞、設疫情應對特別工作組等。

不過,更多人關注拜登的對華政策會朝甚麼方向走。雖然美國在控疫、應對氣候暖化、伊朗核問題上,需要尋求中國合作,但拜登3月撰文時表明,美國確實有需要對華採取強硬立場,上月他更公開地指「對美最大威脅是俄羅斯,最大競爭對手是中國」(The biggest threat to US is Russia, the biggest competitor is China)。

拜登堅持對華強硬,皆因美國社會瀰漫反華情緒,認為中國正在破壞美國二戰後所主導的世界秩序,令遏華成了民主、共和兩黨共識下的外交方向。即使拜登與中國國家主席習近平有私交,也不會因此而對華強硬立場有所改變。在對台灣、香港、新疆、南海問題上,拜登與特朗普的看法沒多大分別,加上國會對相關問題通過法案,基於法律責任,拜登別無選擇,只會繼續執行下去。

惟在推行圍堵中國政策上,拜登起碼在表面上,絕不會像特朗普般只顧美國利益而肆意破壞規則,得罪盟友,而是更審慎和相對較理性方式出招,致力修補與歐盟和亞洲盟友關係,疊加彼此在意識形態相近,較易凝聚支持,共組反華統一戰綫,將圍堵戰綫拉得更深更穩,令中國將面對更不妙形勢。

不觸碰華底綫 減擦槍走火風險

此外,拜登認為科技是決定未來競爭力的關鍵,而中國在十四五規劃力倡科技自立自強,加強基礎核心技術研究,注重原始創新,提升企業創新能力,讓產業供應鏈升級,以免技術再被卡脖子,令中美科技戰不會因特朗普下台而出現迴旋空間,反而會繼續打下去。在貿易戰方面,盡管拜登反對用加關稅來解決美中貿易逆差問題,但不會在上台後貿然取消關稅,料繼續保留作為未來談判籌碼,令貿易戰或有望緩和。

盡管拜登要圍堵中國,但會遵守外交遊戲規則,在對台問題上不會像特朗普般不斷衝擊「一個中國」底綫,以免增加擦槍走火風險,令中美關係持續惡化。

因此,拜登上台,中美關係可能重回較有規則的競爭,總比特朗普只有碰撞、沒有合作的全面對抗來得好,雙邊關係有望出現短期喘息空間。中國宜把握這個時機,戮力落實十四五規劃的科技自主創新和構建雙循環戰略,保持及發展能夠經濟合作的國家及地區關係,務求技術和消費產業鏈做到自立自強,發展權牢牢掌在手。即使兩大戰略難以一蹴即就,但仍須努力做、盡力做,希望可盡快做出成績來。

中美鬥爭格局不變,不管誰當選美國總統,中國既然制定好應對策略,須保持定力,辦好自己的事,才能有更大底氣與美國、及其拉攏合作的國際勢力周旋。

責任編輯:劉婉雯