美圍打中國更狠 華戮力奮發自立自強

美國大選結果底定，民主黨候選人拜登將入主白宮，盛傳會推翻多項現行政策，撥亂反正，但相信對華政策保持強硬，因遏制中國崛起是美國朝野共識，不會因白宮易主而有所改變。相反拜登更能凝聚盟友，令反華戰綫推得更深更穩，中國須更積極加勁，推進雙循環戰略，應對被圍堵的挑戰。

拜登：俄最大威脅 華最大競爭者

據各方統計，拜登奪290張選舉人票勝出，多國領袖隨即發賀電。拜登發表勝選宣言，強調要團結和解。據報拜登上台後會簽多項行政命令，推翻現總統特朗普多項倒行逆施政策，如讓美重新加入巴黎氣候協定、取消退出世衞、設疫情應對特別工作組等。

不過，更多人關注拜登的對華政策會朝甚麼方向走。雖然美國在控疫、應對氣候暖化、伊朗核問題上，需要尋求中國合作，但拜登3月撰文時表明，美國確實有需要對華採取強硬立場，上月他更公開地指「對美最大威脅是俄羅斯，最大競爭對手是中國」（The biggest threat to US is Russia, the biggest competitor is China）。

拜登堅持對華強硬，皆因美國社會瀰漫反華情緒，認為中國正在破壞美國二戰後所主導的世界秩序，令遏華成了民主、共和兩黨共識下的外交方向。即使拜登與中國國家主席習近平有私交，也不會因此而對華強硬立場有所改變。在對台灣、香港、新疆、南海問題上，拜登與特朗普的看法沒多大分別，加上國會對相關問題通過法案，基於法律責任，拜登別無選擇，只會繼續執行下去。

惟在推行圍堵中國政策上，拜登起碼在表面上，絕不會像特朗普般只顧美國利益而肆意破壞規則，得罪盟友，而是更審慎和相對較理性方式出招，致力修補與歐盟和亞洲盟友關係，疊加彼此在意識形態相近，較易凝聚支持，共組反華統一戰綫，將圍堵戰綫拉得更深更穩，令中國將面對更不妙形勢。

不觸碰華底綫 減擦槍走火風險

此外，拜登認為科技是決定未來競爭力的關鍵，而中國在十四五規劃力倡科技自立自強，加強基礎核心技術研究，注重原始創新，提升企業創新能力，讓產業供應鏈升級，以免技術再被卡脖子，令中美科技戰不會因特朗普下台而出現迴旋空間，反而會繼續打下去。在貿易戰方面，盡管拜登反對用加關稅來解決美中貿易逆差問題，但不會在上台後貿然取消關稅，料繼續保留作為未來談判籌碼，令貿易戰或有望緩和。

盡管拜登要圍堵中國，但會遵守外交遊戲規則，在對台問題上不會像特朗普般不斷衝擊「一個中國」底綫，以免增加擦槍走火風險，令中美關係持續惡化。

因此，拜登上台，中美關係可能重回較有規則的競爭，總比特朗普只有碰撞、沒有合作的全面對抗來得好，雙邊關係有望出現短期喘息空間。中國宜把握這個時機，戮力落實十四五規劃的科技自主創新和構建雙循環戰略，保持及發展能夠經濟合作的國家及地區關係，務求技術和消費產業鏈做到自立自強，發展權牢牢掌在手。即使兩大戰略難以一蹴即就，但仍須努力做、盡力做，希望可盡快做出成績來。

中美鬥爭格局不變，不管誰當選美國總統，中國既然制定好應對策略，須保持定力，辦好自己的事，才能有更大底氣與美國、及其拉攏合作的國際勢力周旋。

責任編輯：劉婉雯