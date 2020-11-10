聽中國的星野集團代表講，去年日本虹夕諾雅的入住率，去到九成多，作為房費隨時就十萬日圓的酒店而言，可真是個高端市場的樣辦，都變成了中國業界的標杆了。那笑話是，日本的店那麼火，往往就是多得不斷用公款去考察的中國團夥。

當然那是疫情之前，中國遊客入住佔比去到三成以上。那也當然會遇上那問題：星野會開到內地嗎？（台中已開。）在這旅遊峰會中，中國酒店人就抓着星野的慢吞吞來講笑，說星野在中國成立分部已近八年，話要開都講了五、六年，但一直未見影。不過，較早前已有具體宣布，說一個打正星野旗號的酒店終於會在下年開幕。而選址相當冷門，是選在天台山。

不過這間星野，不會屬於之前星野各個品牌任何一個，因為日本人認為這家的規劃及定位，跟旗下那些奢華級、時尚派、年輕派的定位都不太搭。看圖片和背景猜一下，也可能因這一間未免太過中國古廟風，位於天台山這佛教重地，宗教氣氛幾濃。

不過，另外聽到的傳聞版本，則說首先，這不是星野自主選址及用自己建築師設計的項目，而是接手一個更大的中國開發商的度假小鎮項目當中的酒店開發，可以說，不是完全由星野日本方控制吧！

那為甚麼千挑萬選，謹慎的日本人會揀中天台山？當中可能和日本流行的天台宗有關，因為當年正是最澄大師入唐受教，再返回日本創立天台宗。

中國內地一直有不少業者想做出星野級的水平，但原酒店投資者其實不太適合去搞，反而是近年興起的那批注重個人化細節及更有選料品味的民宿先鋒較適合，因為星野那優點，不在標準化，而在差異化及情懷。