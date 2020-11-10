疫情影響下，忽然發覺，原來到戶外或健身室運動，不是必然可做到的事。人就是這樣，當失去時，才學會珍惜，這可能是疫情帶來的一個正面影響。

這幾天，多了戰友詢問關於運動的問題。琪琪問：「聽說空肚做運動，燒脂效果更佳，是否真有其事？」

「沒錯。有研究指出，早上運動的話，當身體在八小時空肚的情況下，進行帶氧運動，身體會更依賴肝臟和肌肉的肝醣儲備，以及積存的脂肪來提供能量，從而達到較快利用脂肪的效果。可是，有關的研究結果仍然參差，沒有一致性的結論。到底能夠消耗多少熱量，仍要考慮身體於空肚運動後的表現，及會否影響當天的食慾等因素。」我說道。

琪琪瞪大眼睛，似乎不甚明解，於是，我繼續解釋：「實際情況，視乎每個人的身體質素而有所不同。有些人在空肚情況下，會出現暈眩，在此狀態下進行運動的話，十分危險。處於空肚乏力的狀況運動，亦有機會影響其質素。吃輕便早餐後運動，能充滿力量完成四公里跑；但在空肚下，有些人只能馬虎完成三公里，甚至回家後，感到極度肚餓，反而吃得更多。」

她笑着說：「這正是我的問題。前日，晨跑後覺得餓着，行經快餐店，看見魚柳早餐，我就在『餓難自控』的情況下，吃了整份。」

我瞪着她：「你說這個長篇故事，是想換來不要責怪你吃了炸魚柳嗎？」