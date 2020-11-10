日本多啦A夢博物館 登陸Google Map網上免費睇展覽 副刊版 2020/11/10 分享： 疫情下不能飛往日本旅遊，惟有上網望梅止渴。位於日本川崎市、以多啦A夢作者為主題的「藤子．F．不二雄博物館」，最近於Google Map街景服務中登場，可以在綫上遊覽整個博物館，完全免費，連網上商店亦是 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 全關東最大無印良品東京有明 12月登陸台場 2020/11/05 全關東最大無印良品東京有明 12月登陸台場 捷成假期推本地遊 包團遊每位$190起 2020/10/31 捷成假期推本地遊 包團遊每位$190起 明年Imagining the Magic攝影展唐老鴨花俏變身 東京迪士尼再與蜷川實花合作 2020/10/29 明年Imagining the Magic攝影展唐老鴨花俏變身 東京迪士尼再與蜷川實花合作 京都全新酒店MUNI KYOTO登陸嵐山 2020/10/27 京都全新酒店MUNI KYOTO登陸嵐山 浪漫光之散步11月19日開催 東京MIDTOWN聖誕燈飾今年續辦 2020/10/24 浪漫光之散步11月19日開催 東京MIDTOWN聖誕燈飾今年續辦 疫情 日本 服務 展覽 Google 博物館 攝影 Cafe 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入