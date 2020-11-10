日本多啦A夢博物館 登陸Google Map網上免費睇展覽

疫情下不能飛往日本旅遊，惟有上網望梅止渴。位於日本川崎市、以多啦A夢作者為主題的「藤子．F．不二雄博物館」，最近於Google Map街景服務中登場，可以在綫上遊覽整個博物館，完全免費，連網上商店亦是

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