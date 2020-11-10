一生有「她」 拜登總統路幕後推手

昨天提到拜登首任妻子駕車遇上車禍，她和初生女兒死亡，兩個幾歲兒子倖存，剛首次當選參議員的拜登，只好工作家庭兩兼顧。每天從特拉華州的家，坐火車去華盛頓國會工作，晚上又乘火車回特拉華，如是者30多年。坐火車坐得多，得了個「美鐵阿祖」（Amtrak Joe）外號。這個故事，有些細節我還未說。

拜登妻兒出車禍 胞妹兼母職

1972年12月，拜登在華盛頓接到電話，得知妻子和3個孩子出事。剛剛當選參議員尚未就職，拜登陷入了家庭和工作的抉擇兩難，他其實曾考慮不當參議員，兼母職照顧孩子。在這個時候，原本當教師的瓦萊麗挺身而出，負責每天煮飯、洗衣、開車，成了孩子「母親」，但她不是拜登新歡，今天的妻子吉爾。

拜登在自傳《Promise to Keep》回憶起這段往事：「她（瓦萊麗）愛這2個孩子就如同己出。」瓦萊麗這一照顧就是4年，其間她自已經歷了離婚、再婚。

拜登曾經說，對於小自己3歲的妹妹瓦萊麗•拜登•歐文斯（Valerie Biden Owens）的第一段婚姻失敗，感到內疚。瓦萊麗到他家照顧2個兒子時，和當時丈夫感情日淡。拜登後來亦促成妹妹第二段婚姻，瓦萊麗第二任丈夫歐文斯（Jack Owens）是拜登在大學法學院同學兼好友，在拜登家庭慘劇後，被瓦萊麗照顧拜登兒子的行為感動，二人培養出感情，之後結成伴侶，育有3個孩子。

據報道瓦萊麗和哥哥從小關係很好，在拜登政治生涯中發揮重要作用。在拜登挑選副總統拍檔時，她對賀錦麗耿耿於懷，花了一段時間才克服自己對她的怨氣，因為賀錦麗競逐民主黨總統提名時，在辯論中攻擊過拜登；但當拜登宣布挑選賀錦麗擔任副手後幾天，3人共進午餐釋前嫌。隨着拜登競選團隊擴大，報道指瓦萊麗充當中間牽綫角色，會和新成員一起吃意大利粉，一面溝通。

任競選經理 助拜登踏上從政路

瓦萊麗協助拜登競選的歷史，據說可追溯到高中選班長，那時她已幫拜登出謀獻策贏得班長一職。之後拜登競選縣議員，6次選聯邦參議員，以及2次競選總統都少不了瓦萊麗參與。1972年，拜登作為初出茅廬窮小子與共和黨資深大佬角逐參議員，瓦萊麗是競選經理，負責戰略和統籌，瓦萊麗當時的丈夫負責預算，拜登兩個弟弟分別負責籌款及統籌志願者，拜登妻子和母親則協助後勤。這次競選改變了拜登命運，在全家人支持下，他比對手多贏數千張選票，30歲當上了特拉華州參議員，踏入近半世紀從政之路。

然而今年拜登選總統，第一次不是由瓦萊麗負責，但她仍在幕後發揮影響力。除了在拜登挑選副手給意見，還協助定調拜登在民主黨全國代表大會演說主題，將美國人的奮鬥與哥哥熬過的悲痛聯繫起來，尤其克服喪子之痛的經歷。她亦審視拜登的演講稿，參加每一場辯論準備，審核主要競選廣告。身邊人形容她有良好的直覺而且具勇氣，就像黨鞭一樣堅毅有力。最重要的，是她不怕告訴哥哥他錯了。

半世紀以來，瓦萊麗的職業生涯一直與拜登競選生涯緊扣一起。瓦萊麗正職是一家政治顧問公司副總裁，亦是特拉華大學拜登研究所副主席兼顧問、拜登基金會副主席，還是哈佛大學甘迺迪政府學院研究員。她為拜登競選工作時，薪水固然由團隊支付，但她被指得到其他好處。2016年，她獲奧馬巴任命為美國在聯合國的顧問，報酬2萬多美元。華盛頓的雜誌披露，因着拜登知名度，瓦萊麗的公開演講收入也很不錯，每次進帳以萬計美元。

有報道指不僅瓦萊麗的工作與拜登息息相關，連她女兒也依靠拜登關係，2008年奧巴馬上台後都加入聯邦政府工作，一個在能源部，一個在財政部。在複雜的政壇，千絲萬縷關係被人「擺上枱」，也是政圈常態。

人們今天說拜登口才差，回顧他過往不難發現，他常被批評出言不慎，引火燒身。在一次募捐活動，他引用了毛澤東的「婦女能頂半邊天」，被媒體攻擊，說他「親中國」之類云云。雖然有時問題不在說話的人，而是別有用心的批評者、媒體，但要在政壇混就得守遊戲規則，管住自己的嘴還是挺重要。拜登曾在演講時說：「一些人說，瓦萊麗可以幫我講完句子，實際上，大多數人講得太委婉，她為我寫下最棒的句子；她不僅相信我，也幫助我相信自己。」

1972年，拜登人生悲劇發生之前及之後，瓦萊麗和其他家人，為他贏得參議員，又幫他度過困境，是最重要的支柱，拜登亦經常將家庭的重要掛在口邊。有人說，這讓人聯想特朗普，他也照顧家人，更安插入白宮當公職。拜登正在籌建管治團隊，我傾向相信名單中不會有瓦萊麗的名字。她用一生幫助了哥哥，今天74歲了，或許總有因着拜登名聲得到過利益的時候，但不一定是違法的。從兒時到今天，兩人應該是互相保護，而不是包庇的關係吧。