疫下重新評估旅業 為未來謀出路

新冠狀病毒病肆虐，令全球各地的人流大減，這對旅遊業造成史無前例的衝擊，情況極其嚴重。與旅遊行業相關的業界代表紛紛提出各種訴求，這不難理解，畢竟整個界別已停頓運作多時，正處於水深火熱之中。旅遊業需要獲得關注和扶助，這是肯定的。

不過，在救濟之外，有關當局應該怎樣重新評估旅遊業的狀況，並為它的未來發展謀出路，其實是同樣重要的問題。很可惜，近期社會上對旅遊業的關注，來來去去走不出兩個話題：一是旅遊從業員的苦況，究竟政府能否更有針對性地提供援助？二是「盡快通關」的訴求。

如上面已提及，對於目前旅遊業的困難處境，我是明白的；而業界代表強調「盡快通關」作為解決問題的方法，我亦理解。

存結構問題 無思考長遠發展

不過，在理解與同情之後，我們也必須知道，這樣的訴求既有太過以行業利益為中心的毛病（事關通關與否，是視乎全國抗疫的總部署，不可草率從事之外，更不可因小失大），同時也反映出業界並未有在疫情下，反思目前香港（入境）旅遊業所存在的各種結構性問題，思考行業長遠發展的方向與策略。這是很嚴重的惰性，如不改正過來，疫情過後亦一定會遇上危機。發生問題和遇上困難，只是或遲或早的時間問題而已。

智經研究中心剛發表了一份以《未來之「旅」》為題的報告書，檢討旅遊業的發展。書內羅列各項數據，對了解旅遊業的發展狀態及其種種矛盾，甚有幫助。矛盾之一是「客源市場的單一化」。

簡單而直接的說，是過度依賴內地遊客的市場。以2018年為例，全年訪港旅客總數是6,500多萬人次，當中5,100多萬屬內地過客，差不多佔總數的8成（78.3%）。基於這樣的市場狀況，業界一直呼籲「盡早開關」，實不難理解。問題是：這樣的入境旅遊市場健康嗎？長此下去，對旅遊業的發展有何影響？

偏重於內地遊客作為主要對象的後果，一是這帶動了「不過夜（或即日往返）旅客」的快速及大量增加，二是他們的消費項目主要集中於購物（在「不過夜旅客」之中，8、9成的消費在於購物）。

無可否認，入境內地旅客這個市場對香港經濟有顯著的貢獻，據智經研究中心的分析，於2000至2018年間，旅遊業相關就業職位由87,000多上升至225,000多，當中以零售服務的職位增加最多。當然，這些職位的增長並非全由內地旅客的消費所帶來，但它肯定產生相當重要的作用。

過度偏重內地客 扭曲行業生態

但是「旅客高消費不等同旅遊業邁向高增值」，而更重要的問題，是過度偏重於內地旅客，令整個旅遊業的生態環境扭曲，只求滿足於他們在購物方面的需要，而不求創新。在購物主導的形態下，形成投資開拓新景點，或增加旅遊的選項（例如發展深度遊），其回報多數缺乏吸引力。

與此同時，由於他們成為了最大客戶，甚麼拓展旅遊樞紐之類的想法，也就慢慢變得可有可無了。過去10多年香港旅遊業所表現出來的惰性，就是如此這般的鍊成。

在「盡快通關」這種訴求背後，依然是一種量的追求。為解燃眉之急，我可諒解，但這肯定不是長久之計。

▲ 過度偏重於內地旅客，令旅遊業的生態環境扭曲，只求滿足於他們在購物方面的需要，而不求創新。（資料圖片）