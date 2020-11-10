談網戀須理智 防被偷心又失金

警方表示，本港今年的網上情緣騙案大增逾5成，手法層出不窮。

疫情期間全球人們苦於居家抗疫，情緒份外脆弱，更易被騙徒盯上，網上覓情也要以多種方法自保。

警方今年首8個月錄得601宗網戀騙案，比去年同期上升54%，涉及金額約1.44億元。騙徒手法層出不窮，例如會聲稱自己是銀行家、企業家等，透過精明投資賺得巨額金錢，鼓勵網上結識的新歡一起參與投資，從而進行詐騙。一種較為嶄新的行騙手法是讓受害人下載一個假手機App，往App內項目（例如虛擬貨幣）注資。

渴求關愛 易遭騙徒操縱心理

美國獨立銀行Plains Capital Bank估計，疫情期間的網上騙案（包括情緣騙案）數字上升35%至40%，與疫下人們更多使用社媒及交友平台有關，加上心理孤獨，更易被騙徒以偽造身份接近、培養感情倚賴及進行操縱。

近年網戀騙案中的受害者不乏高學歷人士，例如本港前年發生歷來最巨額網戀騙案，一名女富商4年間被騙走1.8億元。為何高學歷人士仍會中騙徒之伏？網絡保安機構IDCARE表示，此類受害者並非比常人更脆弱，因渴求得到他人關心及疼愛乃人之常情，任何深諳人性的騙徒都可輕易使詐，且現時更有迹象顯示不少騙徒接受心理學家的訓練，讓他們的行騙過程更有效。

IDCARE解釋，騙徒有多種方法操縱受害者心理，令其難以抽身，例如孤立受害者，使其誤以為家人及朋友會摧毁自己的姻緣，令其精神上極度依賴騙徒。

英國反詐騙行動機構Action Fraud更表示，網戀騙案中的騙徒往往會透過受害者在網上發布的信息，摸索出他們的個人財政狀況、生活方式等，以便更好進行心理操縱。

反向查對方相片 防遇假情人

滙豐上月公布的調查顯示，48%受訪者曾在過去12個月內與第三方分享一次性密碼，更有38%曾向他人提供網上銀行登入資料，當中Y世代（25至39歲人士）較願意將身份證號碼、銀行帳戶號碼等告知網上伴侶，令他們較易成為網戀騙案受害者。保護好個人資料既是常識，也是防止被使詐的第一步。

騙徒的目的終究是錢，所謂講錢傷感情，若網上伴侶在任何情況下提出要借錢，應馬上響起警號，更不要馬上應允，對方若是騙徒，自會打退堂鼓。此外，騙徒多使用假身份，最容易穿幫的便是個人照片，只需使用Google的圖像反向搜查功能（reverse online image search），便可得知對方的照片是否從網上別處偷來。

網戀是疫下少數可行的交友方式，惟涉足時仍要小心，免被感情蒙蔽雙眼。

▲ 疫下人們更多使用社媒及交友平台，惟須加倍小心，免陷網戀騙局。（法新社資料圖片）