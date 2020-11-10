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美社交網站Reddit 取消WFH薪金調整

行政人員版 2020/11/10

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【本報訊】受到新冠肺炎疫情影響，遙距工作已成為未來新常態。外國不少科企實施長期在家辦公政策，包括Facebook、VMware及Twitter等。由於遙距工作成為流行，部分科企會根據員工的居住地調整薪

...

欄名 : Good Job Insight

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