美社交網站Reddit 取消WFH薪金調整 行政人員版 2020/11/10 分享： 【本報訊】受到新冠肺炎疫情影響，遙距工作已成為未來新常態。外國不少科企實施長期在家辦公政策，包括Facebook、VMware及Twitter等。由於遙距工作成為流行，部分科企會根據員工的居住地調整薪 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 開曼群島病例偏低 冀吸高薪族遙距工作 2020/11/09 開曼群島病例偏低 冀吸高薪族遙距工作 日內瓦通過最低工資 每月3.4萬全球最高 2020/11/06 日內瓦通過最低工資 每月3.4萬全球最高 富士康鄭州科技園區 銀彈福利誘舊員工回巢 2020/11/05 富士康鄭州科技園區 銀彈福利誘舊員工回巢 為保員工身心健康 美企出招迫放有薪假 2020/11/04 為保員工身心健康 美企出招迫放有薪假 美企紛補貼+免費午餐 吸引員工重返辦公室 2020/11/03 美企紛補貼+免費午餐 吸引員工重返辦公室 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 Facebook 在家工作 Twitter 人力資源 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入