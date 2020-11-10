清零成頭等大事 政府下決心勿蹉跎

國務院副總理韓正要求港府將疫情當頭等大事來抓，方能恢復通關，而確實這是香港刻下民生經濟最重要的任務。本報亦探知最新通關標準（見下文及昨天「美圍打中國更狠 華戮力奮發自立自強」報道），港府須立即改變心態，切勿再拖拉不決斷，要立定決心清零，應調派有魄力及最好的人手領軍，並投入資源支援配合，切勿再用溫水煮蛙式控疫，否則情況只會每況愈下。

中央顧及港情 願降低通關標準

特首林鄭月娥上周上京爭取恢復通關，內地因應香港實際情況，據報有關部門已願意降低通關標準，由原先要求連續14天本地零確診，降至連續14天累計少於10宗，才逐步恢復有限度通關；要全面通關，港府務必要做到本地14天零感染。

過去9個多月，本港疫情從未斷尾，歸根究柢是港府未有下定決心將清零當首要目標，只滿足於將確診數字保持在低水平，跟內地不惜代價，達致清零目標截然不同。中央基於通盤考量，將14億人的健康放在首位，但亦顧及香港情況，港府想通關，更須加大力度，努力爭取做到清零。

如有這個決心及全力投入資源，盡管可能有真正的具體困難，未能做到絕對清零，但會大大提高達到上述內地可開始通關的要求。

內地是舉國之力，實施封城後，再全面檢測，盡快找出隱形病人隔離；澳門也採取類似策略，對疫情先做一次徹底根除方法，再嚴防病毒輸入，內防爆發。反觀歐美，疫情未受控便急於重啟經濟，結果再爆疫，情況比第一波嚴峻得多，被迫再度封城。事實證明內地控疫方法最有效，經濟率先復甦，人民生活亦逐步復常。

疫情在香港發展到這個階段，而且通關的具體要求已清楚，港府務必要汲歐美教訓，更要改變控疫心態，不能再心存僥倖，並要想方設法做到清零，否則經濟民生活動都無法改善。當前大埔出現小型爆發，一周內發生10宗確診，當中幾宗源頭不明，凸顯有隱形傳播鏈，正是考驗政府的清零決心和意志，並可以作為香港小縮影的示範。

關乎民生成敗 須急改控疫心態

可惜港府雖派流動檢測車，並增加檢測站為大埔區居民採樣，又在政府診所派發採樣瓶，但採樣瓶數量不足，很快便派完，凸顯資源調配未能配合。

當局須汲取慈雲山社區大爆發的教訓，應積極主動去做，盯緊區內疫情數字，若有爆升勢頭，便應果斷強制全區檢測，派最能幹的官員負責協調跨部門人手、資源進行檢測，並有相關配套支援，務求以最高機動性和最高效率落實相關工作。

香港是個崇尚自由的地方，但港人眼見歐美在控疫時過分着眼人權而漠視防疫措施，而內地控疫成功，須暫時犧牲一些權利。因此，以過去方式控疫，是難以令經濟和社會達致有序復常，更無法達到通關的要求，若再這樣拖拉下去，只會蹉跎歲月，變成溫水煮蛙，拖延時間愈長，情況只會愈差。清零是刻下關乎香港政治、經濟、民生的頭等大事，港府要檢討為何做不到之餘，更要加倍努力，加大力度達成目標。

責任編輯：陳靜芬