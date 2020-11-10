海港城聖誕裝置轉場 慶節唔使逼 首移師「海運觀點」佔地8000呎

海港城海運大廈正門聖誕布置，每年都係香港聖誕節焦點，更加係唔少港人嘅集體回憶。不過，今年受疫情影響，海港城宣布首度將戶外聖誕裝置「轉位」，由海運大廈露天廣場轉去面積大1倍、佔地逾8,000平方呎嘅新地標「海運觀點」舉行。

公關姊妹同黛安講，轉位係想令大家觀賞時唔使咁逼，保持社交距離後，「海運觀點」最多可同時容納200人，一樣夠晒聖誕氣氛；而且喺繁忙時段會行預約制，確保場內唔好太擠迫。而今年布置仲會以「聖誕燈飾花園」做主題，會喺大樓梯入口「開設」巨型聖誕熊仔玩具店，保證夠可愛，張張相都閃爆全場。

公關姊妹話，預算呢個月下旬就可以開放聖誕裝置畀大家「狂影」，而今年設計更着重「眼看手勿動」，等大家欣賞之餘亦方便影相，減少接觸裝置機會，而且會定期消毒裝置，降低傳播風險。

遠觀拍照勿觸碰 月底登場

另外，海港城亦會同步展開綫上綫下跨平台嘅聖誕活動，包括會徵集小朋友齊齊唱聖誕歌嘅可愛短片，喺商場同埋社交平台播放，令全城一齊感受最卡娃依嘅Merry Christmas。海港城仲會連續第18年為香港血癌基金舉辦籌款活動，希望將祝福同愛心傳到香港每個角落，祝願大家早日跨過疫境，開心迎佳節。

本文轉載自《晴報》

▲ 「海運觀點」最多可同時容納200人，繁忙時段會執行預約制。