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LOG-ON x Snoopy限定店 時代廣場一聚

行政人員版 04:00 2020/11/10

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唔經唔覺，人見人愛嘅Snoopy原來已經面世70年喇！為咗慶祝呢個元祖級KOL生日嘅大日子，黛安八卦到，LOG-ON特別同Snoopy聯手打造「Live Like Snoopy / Peanuts 70周年期間限定店」嘅壓軸慶典，即日起至29日，於銅鑼灣時代廣場登場，仲會以懷舊Café造型同大家見面㖭。

Snoopy仲會以唔同年代嘅經典造型現身，好似坐鎮懷舊Café正門嘅粉紅色爆炸頭造型就夠晒可愛，仲足足有成1.2米高，等大家同佢一齊selfie；門外仲印咗Snoopy多年來嘅趣怪造型，忠粉一定唔可以錯過。

另一個打卡位，當然唔少得Snoopy最愛瞓喺屋頂嘅經典紅色小木屋，成2米高嘅小木屋坐落綠油油草坡上，仲有查理布朗標誌性Zigzag設計嘅黃色充氣梳化，好有戶外感覺。

同場仲首推獨家限定瘋搶精品，買滿250元或以上，即享免費懷舊扭蛋體驗一次；仲會推出多款獨家限定商品，包括全港限量300隻嘅Snoopy 12吋爆炸頭造型公仔，同可愛到爆燈嘅Snoopy木製Ukulele等，同大家提早歡度聖誕！

本文轉載自《晴報

Café門外印有Snoopy多年來嘅趣怪造型，粉絲萬勿錯過。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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