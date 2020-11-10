【資金換馬潮】總統 疫苗 玩轉港股 新寵有路捉 （附表及參考）

美國總統大選、新冠肺炎疫苗有進展，令港股承外圍造好，機構投資者看好未來亞洲市場的資金流入。然而，港股短期超買，大市雖有好消息支撐，但近日呈先升後回，反映動力略有不足。今日見傳統股異軍突襲，多個板塊均現大成交上升，先「升」奪金的有中海油 （00883） 和復星醫藥 （02196） 、悄然突襲的有中銀航空租賃 （02588） 和北京首都機場 （00694） 、拉喼上路的有新秀麗 （01910） ……其餘油股、航空股、國際金融股、濠賭股等，估計大家已有留意。

對於新經濟股為何遭沽，不過，是操作利潤與時間值的比較，短期明顯大戶們更喜愛有復甦苗頭，股價或估值處於低位，獲利幅度更吸引的傳統股而已。愛短炒的朋友，只要乘着資金戀棧的方向，順勢而為即可，短期的資金新寵都是一些經濟周期敏感股或一些疫情受累股，除了上述所指的異動類別之外，經濟周期股還有有色金屬、工業或機械設備等股份。

不過，吼資金新寵時，大家須留意，短錢和長錢的甄選的條件不一樣，投資是逐利的行為，資金的選擇是有風險、回報，還有時間值的考慮，並按照投資目的而「下手」。

所以，上面講完短炒新寵，接着便到中長綫新寵。中長綫的朋友，一般愛好穩健，喜歡進可攻退可守的投資工具，若換位思考，假設你是大戶，低息環境，美元不長綫看好，你會將資金如何放置？這個答案也就是資金流入而願意停泊在投資工具上的特質。

一. 錢景：即要有穩定收入或收益有向好／改善的趨勢，此乃中長綫投資首要考量的條件，同時亦是支撐股價或派息的護城河。

二. 水位：第一關是自身估值或股價與過往的比對；第二關是與同業比對，當然股份獨特性或差異優勢愈高，市場給予的估值亦會成正比。

三. 息率：第一關是派息與自身股價的比對（不是派息比率）；第二關是和恒指息率的比對，若公司的股息低於恒指，或盈富 （02800） 往息率約2.9%，回報計算要打上折扣。而一般作為中長綫穩定收息的股份，息率的安全邊際最好要有3厘。

按今天資金戀棧而又較符合上述3項條件的，主要仍然以本地房地產相關股為主，若加入成交表現，則領展 （00823） 、新地 （00016） 、長實 （01113） 、新世界 （00017） 、太古A （00019） 的吸金能力更為突出（詳見下表）。

股份 收市(元) 單日升幅(%) 往息率(厘) 成交金額(億元) 領展 （00823） 67.45 7.1 4.3 16.2 新地 （00016） 104 4.8 4.8 11.6 長實集團 （01113） 40.8 7.1 4.7 7.9 新世界 （00017） 39.75 6.6 5.1 3.9 太古A （00019） 40.75 7.8 5.8 2.97

當中尤以領展表現最為突出，本網的「重磅分析」欄目，早於其公布業績前，即其見底回穩，重新企穩60元後已發報推介分析文章，並於其業績公布後，繼續跟進，並上調其目標價至70元。

事實上，若以領展中期每股派息1.4165元計算，假設全年派息2.833厘計算，目標價70元，則相當於4厘息，按今天收報67.45元計算，價息計算的回報仍有超過7厘，連同盈利可見度、市場資金配置等，仍然有一定吸引力。

當然，作為中長綫投資，自是希望股價低些買入，但除非本地疫情或本土經濟形勢出現一波差於一波的情況，否則，領展在業績後的不明朗因素消除，想再以57元附近的底位買入，相信暫時較難實現。若不欲在現水平買入的朋友，亦可以考慮，是次裂口水平處吼入，即63.35元至65元水平，初步目標價70元不變，除非出現突發因素改變盈利前景，否則，暫時不設止蝕。

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