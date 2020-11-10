開戶存款點揀好？虛擬銀行港元活期最高5厘

低息環境加上市場風險，令銀行存款成為目前穩陣收息的工具之一，而隨着多間虛擬銀行先後開業，並推出各種存款息率優惠吸納新客，部分傳統銀行亦加入戰團，到底虛擬銀行與傳統銀行有甚麼主要分別，虛擬銀行又有哪些優勢？立即為大家剖析。

虛擬銀行（Virtual Bank）是香港金融管理局（「金管局」）於2017年提倡的智慧銀行舉措之一。該局於2019年發出8個虛擬銀行牌照，目前已有7間開業。雖然虛擬銀行沒有實體分行，但同樣受金管局的監管，並有參與存款保障計劃，每名合資格存戶有高達50萬港元的存款保障。

營運成本低 存款利率更高

從業務性質而言，虛擬銀行與傳統銀行均可以提供存款和貸款等零售銀行服務。惟前者主要透過手機App提供服務，並無實體分行，加上受惠於金融科技（fintech）令虛擬銀行能實現全面自動化的運作，除有助提升營運效率，更可節省人力成本，令銀行有更大空間將節省下來的成本透過減免各項手續費，或提供較高活期存款息率和較低貸款息率以回贈客戶。

24小時營運 理財融入生活

有別於傳統銀行的實體分行，虛擬銀行的服務主要透過手機App進行，故其服務亦相對較具彈性，單以營業時間為例，虛擬銀行便能提供24 x 7（24小時x 7日）的全天候服務，令客戶毋須限時限刻處理戶口事宜。由開立戶口、存款轉賬、開立定期、甚至申請貸款亦可隨時隨地透過手機App處理，令理財變得更輕鬆方便。

5分鐘開戶 減省不必要等候

由於虛擬銀行採用自動化服務，故客戶無論進行開戶、存款、定存、轉賬及申請貸款，除可24小時隨時進行外，當中所需的時間亦較傳統銀行短。以開戶為例，透過銀行的手機App，市民便可自行開立虛擬銀行戶口，只要以手機掃瞄身份證及進行自拍便可自動認證身份，最快5分鐘就可完成開戶，省卻親身前往銀行分行排隊和辦理手續的時間。

貼身服務 提升理財表現

雖然，虛擬銀行沒有分行，但同樣設有24小時客戶服務，提供即時支援，所以毋須擔心遇到問題時無人理！

開戶享5%活期年利率優惠

目前，本港已開業的虛擬銀行包括眾安、天星、WeLab、Livi、Mox、螞蟻及平安壹賬通等，他們均有提供不同的存款息率優惠或手續費豁免以吸納客戶（見下表）。

截至2020年11月9日，以天星銀行airstar提供的5%活期存款年利率最高，只要於2020年12月31日或以前成功開戶，便可享有5%活期存款年利率優惠，而相關存款金額最高為2萬港元，而且可享有半年利率不變保證。



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