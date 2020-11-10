貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級

新冠肺炎疫情爆發以來，港商面對環球經濟逆境，除期望透過提升品牌價值、在市場上突圍而出外，對加速電子商貿發展的需求，亦因應不少國家及地區「封關」抗疫而迫在眉睫。一貫積極推動中小企與時並進的香港貿易發展局（下稱貿發局），特別透過今年推出的「T-box升級轉型計劃」（下稱T-box），協助企業達致品牌升級及把握電子商貿機遇這兩大目標，全方位提升競爭優勢，拓展全球商機。

▲ 香港貿易發展局副總裁劉會平 (圖右) 表示，面對「疫」境帶來的營商挑戰，樂見已有900多家企業參與T-box，積極升級轉型，認為業務轉型有助香港企業在疫後繼續發展。

歷年陪伴中小企跨越考驗、開拓機遇的貿發局，在疫情中亦率先以涵蓋品牌升級、拓展新市場、開發電子商貿，以及探索新生產方案四大目標的T-box，為有需要的企業作出全面支援。貿發局副總裁劉會平指出，這項「加強版」的升級轉型支援，旨在通過提供不同類型的免費活動，包括諮詢服務、實用工作坊、政府資助計劃資訊、市場資訊及企業聯繫活動等，讓企業可根據本身的業務及發展需要，集中加強在不同範疇的競爭優勢，應對疫情帶來的挑戰。

拓網上營銷 突破「封關」阻隔

「T-box以沙盒的概念，為中小企提供支援，讓他們試行轉型升級，從而協助企業加快達致四大升級目標。」劉會平喜見已有超過900家港商踴躍參與T-box，反映不少企業相信業務轉型有助其在疫後繼續發展，展現出積極正面的願景。



電子商貿的最大優勢在於隨時隨地皆可營商，並將產品行銷至全球不同地區，在疫情引致的「封關」考驗下，更助企業突破跨地域交通幾乎全面停頓的限制。T-box團隊為中小企提供最新市場趨勢、安排個別或小組諮詢或工作坊，探討如何開設網店、進行數碼推廣、設立支付系統、完善物流管理等。另外，T-box團隊將攜手與不同領先供應商合作，以優惠價推出電子商貿營銷推廣方案，協助企業把握內地、亞洲以至全球電子商貿的種種機遇。

▲ T-box升級轉型計劃透過提供諮詢服務、工作坊、政府資助計劃資訊、市場資訊及企業聯繫活動等，協助企業達成升級轉型的目標。

全方位推廣 提升品牌價值

在品牌升級方面， 中小企亦可通過T-box在品牌規劃、營銷策略、知識產權等多方面的完善諮詢服務中，獲得實用建議，配合參加工作坊、實體及網上展覽等活動，有助完善品牌形象及推廣策略，建立獨特的品牌識別，並提升在客戶心目中的品牌形象。

植根香港近70載的逢發織造有限公司，近年創立了自家品牌KnitWarm，推出以專利方案採用3D無縫針織技術編織的智能發熱紡織產品。受疫情影響，該公司的海外訂單減少，因此透過T-box拓展網絡銷售平台，輔助傳統銷售渠道。期間參加「夏季採購匯｜網上展」等貿發局舉辦的綫上展銷活動，成功與新客戶洽談；同時藉計劃獲得商務顧問諮詢、政府資助計劃資訊、市場分析等專業服務，令公司可為發展電子商務，以及在短期內進軍澳洲等新市場作好部署。

以「重塑印記」為品牌宗旨的島人源，實體店位於長洲，另設有網上商店，銳意將創新的設計元素融入當地特有文化，令產品別具獨特風格。為協助島人源進一步推廣品牌形象並拓展海外市場，T-box推介該公司採用「香港‧設計廊」的寄售服務，作為建構全新品牌形象的第一步，雙方一拍即合，多項特色產品已於7月底開始在設計廊上架。

閱覽T-box短片，了解港商如何升級轉型，早著先機。



活動預告：

T-box工作坊 ：「中小企業市場推廣基金簡介」(網上直播)

日期︰11月17日 (星期二)

時間︰下午3時至4時

講者︰工業貿易署經理黎可詩

語言︰廣東話（不設即時傳譯服務）

請於T-box網頁登記

（資料由客戶提供）