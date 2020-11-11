診症遇上不同年齡組別及背景人士，若碰見年齡略大者，神情多表現憂心忡忡。不忍其受症狀纏擾，願多花些唇舌解釋病症，好讓能了解情況，更好商討處理方向。

這天遇到位60多歲銀髮族先生，眉頭深鎖。剛步入診室後還未談及病況，便急不及待地詢問椎管狹窄症可醫治好嗎？未先了解的病情，怎可隨便談及治療預後。況且椎管狹窄症成因眾多，不同病因更是病況不同。

椎管夾窄症為背部脊髓通過的脊椎通道收窄的病症，其成因繁多，可包括脊髓前方的後縱韌帶肥厚或椎間盤突出，脊髓後方的黃韌帶增生變厚，甚或椎體滑脫等。若出現腰椎管狹窄症，典型的症狀為神經性間歇性跛行，症狀表現步行一段距離後單側或雙側下肢疼痛，患者須坐下休息始覺症狀方休，其原因為步行時背部呈後伸狀、椎管收窄，加劇脊髓受壓情況，及至坐位時腰脊前彎，擴闊椎管通道，故症狀得以紓緩。

這需要與血管性間歇性跛行相鑑別，後者見於糖尿病等血管病患者，由於血液循環功能低下，不能應付下肢運動時所需之氧氣供應，故此缺氧產生肌肉疼痛症狀，患者即使在站立位休息已能紓緩疼痛。

物理治療依循病因或予以牽引拉腰、超短波熱療、手力治療及運動治療改善脊椎活動能力及生理弧度，改善脊髓受壓情況。治療外，患者應避免脊椎過度受壓運動，例如跑步，或其他碰擊性的運動，亦要減少長時間站立或步行過長距離。

另一方面，若以中醫處理，其原理審因論治，考慮病因，發展機理以作釐定因人而異的治療方法，例如病因可偏向風，或濕、或寒。風表現症狀遊走不定處，並稱為行痺；濕者痛處困重或遷延日久，稱為着痺；寒者多痛有定處，痛狀嚴重，稱為痛痺；或病久入絡，病久多瘀。治療方法包括祛風、祛濕、散寒或通絡化瘀為常法。

假若保守治療後情況未如理想，症狀明顯影響日常生活，甚至出現失禁、胯下麻痹及踏步時足底出現麻痺踩棉花感，顯示脊髓受壓情況嚴重，便應考慮西醫椎狹窄減壓手術治療。

最後，前述的當事人還是接受了放鬆背肌的針灸治療，對於療效如何，將來有機會再給大家分享。