成都市面基本上也回復常態了，據他們講，其實早早就恢復。幾次進出機場甚至連健康碼測體溫都不用出示。最誇張是聚眾場所熱鬧無比，餐廳不用說，商場人不少，夜店更是人頭湧湧，愈夜愈貼面。朋友過來當DJ打碟，說現在北京上海都沒甚麼大型演出了，蒲友很多都來到成都。

巡場方面，不少私club都有趣。之前年輕人是去一幢叫魔方的大廈，現在，是去一家在普通住宅大廈最高樓頂的小空間。最奇怪是開在住宅樓宇，怎可避免住客投訴？果真成都乜都得。

「成姆斯特丹」的外號不是白來的，不少夜場都氣味橫飛，據蒲友講，今年因為基圈朋友都去不了泰國，所以不少活動及聚會都改到成都。而在大街商場，同性把臂同行或間有親熱，在這裏都很平常。

也就更不奇怪，之前能容得下全國基圈中名氣響噹噹的MC Club，開了多年，直至最近內裏大膽的行徑被人曝光才歇一陣。

真有朋友搬了過來，可能未過蜜月期，都讚不絕口，主要生活成本低，樓價低。新盤開售，都只是二、三萬一平方米，當然是新開發地段，但地鐵已發展得不錯，所以對想住大城市的年輕人而言，還是挺吸引。

他們說，住慣北京、上海，到成都，除了成本可慳，生活質素也提升不少，吃的好、玩的好。聽落最大的吸引，其實是周邊四川的旅遊資源太好，現在公路基建造得好（高鐵去高山區則建得較艱難），如果開車往川西川北，幾個小時基本上就另有藏區風味。結識一藏族朋友，康巴漢子，在川西開民宿，孩子上學和生活在成都，每次從旅遊區到成都也就開四、五小時車。一邊民宿中是打坐洞穴、唐卡工作坊，另一邊是成都花花世界，轉換頻道無誤。