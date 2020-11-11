哈佛商業評論早前提及，現世代的領袖要有Agile Leadership（靈巧、敏捷、變通的領導力）之能力。Agile Leadership，易講難做，甚至有企管人／學者以為識講等如識做。我從不喜歡那些學術離地齋理論式空談，僅有好概念並不夠，必須有真實例子將其活現。

近日，終於發現一個很精采的本地實例，活生生而又活潑地示範了甚麼是Agile Leadership：香港賽馬會北角電氣道投注站樓上，原為機構辦公室，但空閣去到「橋王」馬會主席陳南祿手上，也能變成瓊樓，因他又出好蹺：何不把它變成茶餐廳？於是，餐飲+投注的永勝冰室便誕生了。我專程走去看個究竟，冰室有兩個門口，顧客可從投注站裏進入，或可從獨立門口直達冰室。當日，嘗了黑松露炒蛋菠蘿包、金多雲寶黃金和朱古力榛子醬西多士及紅豆冰，食物夠水準，尤其是那杯紅豆冰，又滑又香，童年回憶馬上番晒嚟。

近排社會鮮有新景象，故遇上這個Agile Leadership下造就的大膽新嘗試，眼前確一亮。領袖要做到Agile，必須具備三條A：一、Acumen：敏銳的觸覺和準確的判斷——腦筋唔sharp醒，判斷統統錯方向，如何做領袖？二、Audacity：要有膽識——夠膽孭得起的人，才能大膽和創新；三、Affinity：要有親和力——領袖能親和，才能凝聚精英團隊。有此3A的領袖現已買少見少，陳南祿是稀有的。

見過各式各樣的領袖，有些屬於「多佢一個唔多、少佢一個唔少」，即毫無貢獻、可有可無之流。更有些是「多得佢唔少」，即機構在其領導下，愈搞愈喎、千瘡百孔。而罕有出色者，是「多佢一個多好多」的真領袖，即真正能替機構創造更多價值之人。近年，看過不少本是香港iconic brands（具代表性的機構品牌）之沒落，實感不勝欷歔。