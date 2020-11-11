拜登首要抗疫 洗脫美病毒輸出國污名

最近一星期，相信大家的焦點都不再在新冠肺炎，而是在美國總統大選。共和民主兩黨競爭激烈，選戰遲遲不能分出高下，一些搖擺州份如賓夕法尼亞洲、佐治亞州等，兩黨支持度十分接近，經過數天點票，才成功把拜登以290選舉人票送上總統寶座。無奈特朗普不肯認輸，揚言選舉不公訴諸法庭，相信美國各州議席要待年尾至明年初才會真正塵埃落定。

是次選舉受新冠肺炎影響，較多選民選擇用郵寄方式代替親身投票，以減低傳染的風險，雖然共和黨質疑認受性，但從感染角度來說，由於大部分美國民眾都不像香港市民般佩戴口罩、嚴守社交距離，故以這樣的安排避免延誤總統大選，算是兩害取其輕。

特落力指摘中國 淡化疫情影響

雖然美國對控制疫情一塌糊塗，但似乎共和黨支持度並沒有如選前預期般低，相信一般美國人對特朗普這4年在控制疫情及經濟等方面的政績，並不是十分反感，亦可間接證明一般美國人對新冠病毒懼怕的程度並不高，對政府所做的一切已相當滿意。

防疫戰開始時，特朗普一口咬定新冠病毒是中國病毒，忽視病毒的傳染性，錯誤評估病毒對國民的影響，到之後紐約等相繼淪陷，各州開始搶購呼吸機等抗疫物資，總統沒有彰顯其領導能力，統領各州物資供應，導致個別州份傷亡率偏高，又無理抨擊世衞偏幫中國，甚至退出資助世衞。經過大半年的疫情煎熬，國民在防疫意識上並沒有顯著提升，更有人反對政府施行更嚴謹的防疫政策；特朗普非但沒有提醒民眾注意防疫，反而更落力指摘中國為病毒輸出國，盡力淡化新冠病毒對人民和經濟停頓的影響。

這些政治凌駕公眾健康的行為，似乎沒有令國民破口大罵，是次選舉除了投票率顯著提升，支持特朗普的票數亦有所增加，在一些州份，共和黨所爭取到的黑人、拉丁裔及其他少數族裔的支持者亦不計其數。這與特朗普崇尚白人主義、商人治國、欺壓傳統精英建制人士以及反移民的執政方針背道而馳。有些人將是次選舉視為支持與反對特朗普的一場較量，甚至說成是一場公投，故此我們看見很多兩極化的舉動，支持及反對特朗普的人士往往訴諸暴力，直接將堂堂民主大國歷史悠久的選舉蒙上污點。

以民主方式推選的總統，不一定凡事以民為本，美國抗疫的例子證明，市民在疫情其間所得到的醫療協助和防疫措施宣傳教育不一定是最好，但在民主社會，市民往往卻把信任交給政府。雖然一個劣績斑斑的政府多數做得不長，但回首已是百年身。爭取一個充分彰顯民主的選舉制度固然重要，但有一個高效、為民請命的政府，其實更加重要。一些醫療政策固然需要高民望的政府推動，但一個高民望政府所推動的醫療政策，並不一定最有效。

組織專家抗疫 減各州群眾流動

美國疫情經過大半年，仍然屢創新高，每天的新增個案更突破10萬宗，全國合共1,000多萬宗個案，相信民主黨入主白宮以後，首要的任務便是控制疫情，以一個相對較溫和及務實的態度，真正為美國人服務。現在歐洲多國均因為新冠肺炎疫情反覆，需要重新啟動緊急狀態令及禁足令，英國亦強制要求市民在公共場所佩戴口罩。

美國新增個案仍高企，各州份均受不同程度的影響，新任總統必須立刻組織醫療專家團隊，改變現在鬆散失效的抗疫策略，根據各州疫情，統領制定不同程度的隔離措施，例如嚴守社交距離、強制戴口罩等，減少各州之間的群眾流動。希望新一任政府能一洗頹風，洗掉美國成為真正病毒輸出大國的污名。

（文章只代表個人立場）

▲ 拜登入主白宮以後，首要的任務是控制疫情，改變現時鬆散失效的抗疫策略。（路透社資料圖片）