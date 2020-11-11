虐待動物頻生 心理問題應正視

本港連日發生多宗殘酷虐待動物案件，惟施虐者極少會被刑事檢控。研究顯示，虐待動物的行為與多種心理問題掛鈎，外地除加強檢控有關行為，更為施虐者提供心理輔導。

天水圍一名女子周日（8日）回家時發現其飼養的5歲唐狗倒在血泊中，懷疑遭人虐殺而報警。這並非本月首宗類似個案，一隻雌性花貓上周四（5日）被發現腹部被劏開，上周五（6日）有一隻唐狗被發現身上有多處刀傷、頸部被電綫捆綁，上周六（7日）更有一隻野豬遭斬首和剖肚，兩名涉案男子被捕。

虐殺動物案難破 更難被檢控

此類案件難破，更難被檢控。本港今年情人節當日曾發生29隻寵物被人掟落街致15死14傷的案件，一度震驚本港，一名49歲男體育教師曾自行到警署自首。警方雖已完成調查工作，律政司卻不提出起訴，惹來立法會議員及動物權益組織的批評。

食物及衞生局副局長徐德義本月回應立法會議員提問時表示，政府提議修訂《防止殘酷對待動物條例》，包括加入「謹慎責任」，即對動物負有責任的人士需要妥善照顧動物，並考慮對嚴重的殘酷對待動物案件引入可公訴罪行，有關草案將盡快提交立法會。

疫下添壓 虐打寵物或家暴先兆

疫情或令不少動物的處境更危險，澳洲皇家防止虐待動物協會（RSPCA）表示，維多利亞州在封城期間，曾被虐打、弄傷、折磨及嚇唬的動物數字，比去年同期上升16%，這或與人們疫下壓力暴增有關。更甚者，家暴個案在居家抗疫期間一樣上升。RSPCA指這兩者有密切關係，虐待動物往往是家暴的前奏。

加拿大卑詩省大學教授Victoria Shroff解釋，虐待寵物者常視小動物為容易操縱的個體，不少有寵物的家暴受害人會為免愛寵遭虐待而選擇服從施虐者，北美多達36%有寵物的受害女性表示曾面臨此類抉擇。

虐待動物本身亦可反映施虐者或出現精神問題。《精神障礙診斷和統計手冊》（DSM-5）現時將虐待動物列為反社會人格障礙、及行為障礙的病徵，童年虐待動物亦與日後出現犯罪或攻擊性行為有一定關係。

美強制施虐者 接受心理輔導

美國加州前年已通過一項法案《SB-1024》，強制要求虐待動物（包括傷害、弄殘、折磨或虐殺）的人士接受心理輔導，便是承認虐待動物與精神健康問題的聯繫。加州參議院議員Scott Wilk表示，有關機制冀可透過幫助潛在施虐者學會正面處理情緒，挽救多條性命。

居家抗疫等因素可令人性惡的一面更易得勝，動物或最易受害，但人類亦然，虐待動物除需靠法律打擊，心病更宜從心理根源上應對。

▲ 港府提議修訂《防止殘酷對待動物條例》，包括加入「謹慎責任」，即對動物負有責任的人士需要妥善照顧動物。（資料圖片）