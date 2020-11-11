拜登上場料緩貿戰 重整4科技政策

美國總統大選經過多日點票後，結果終於明朗化，如無意外拜登將會成為美國第46任總統，明年1月履職。然而，雖然公開點票顯示拜登已取得超過270張選舉人票，較特朗普的票數多，但特朗普正提出訴訟，要求多個州重新點票。因此，美國政府距離正式宣布下任總統可能尚有一兩個月。無論如何，全世界都拭目以待，期望盡快知道誰會坐上這一個對世界未來4年發展大局舉足輕重的美國總統寶座。

今年美國總統大選是一場從政經驗豐富的民主黨代表拜登，與一直以經濟牌為主打、爭取連任的共和黨代表特朗普之戰，過程峰迴路轉，競爭激烈。過去3年多，特朗普以「美國優先」為目標，銳意強化美國本土經濟，包括鼓勵更多製造業和商務活動在美國進行、刺激本地消費等。為此，特朗普不斷地發揮其多年「生意佬」的經驗，以反傳統的政治手段，無所不用其極地推行美國霸凌主義，中國更是首當其衝，成為特朗普的頭號打擊目標。

特破壞世界規律 損美外交關係

特朗普的全球經濟政策覆蓋範圍甚廣，涉及醫療、商務、科技、環保、外交、軍事等層面，但每次出招均以美國利益為核心，嚴重影響國際多邊合作主義，破壞多年來行之有效的「全球一體化」世界規律，因此除了中國之外，美國與其他國家的外交關係也弄得非常惡劣。傳統民主黨政客多番批評特朗普的政策混亂不已，對美國宏觀國際策略弊多於利。

本來特朗普很有信心在他的「美國優先」政策下，美國經濟會大幅增長，而且會創造大量本地就業機會，紓解民困。可是，2020年一浪接一浪的新冠病毒疫情，把他的如意算盤打得東零西碎，所做的一切徒勞無功。在特朗普輕率的抗疫政策下，疫情除了造成至今超過1,000萬人確診、24萬人死亡之外，當地經濟亦一蹶不振。拜登乘勢追擊，在選舉工程中強烈批評特朗普抗疫不力，不但導致國家疫情擴散，也在資源分配失衡下，令國家嚴重分裂。

拜登取得足夠選舉人票之後，不少媒體認為他的勝出帶點運氣，勝出主要是因為新冠病毒來得合時，讓他有機可乘，抓緊特朗普的要害窮追猛打，十分見效。因此，有專家認為，特朗普真正敵不過的，並不是民主黨，更不是「老油條」拜登，而是特朗普本人。

無論如何，若然拜登最終「登基」的話，他上任後必然會撥亂反正，盡快與世界各國政府談判，重拾舊好，設法挽回美國的國際地位，重振美國全球一哥的雄風，特別是在科技規劃方面，筆者認為拜登會重整以下特朗普在任時所制定的政策：

首要抗疫 參與全球疫苗研發

醫療科技：抗疫是特朗普政策最失敗的一環，他亦因此斷送了自己的總統寶座。針對這缺失，拜登在勝出宣言中明確指出，抗疫將會是他的首要任務。筆者認為美國會與中國緊密合作，汲取中國成功的抗疫經驗，包括封城、限聚、檢測等有效方法，亦會推翻特朗普於7月宣布退出世界衞生組織（WHO）的決議，重返世衞，並會主動參與全球疫苗研發工作，希望在全世界醫療科學家協作之下，盡快推出新冠疫苗，救己救人，讓美國可以盡早和中國一樣復工復產。

環保科技：特朗普政府於11月宣布，正式啟動退出「巴黎協定」程序，意味着美國將不會參與國際減排計劃。世界各國同意遵守「協定」所制定的目標：「把全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水平以上低於2℃之內，並努力將氣溫升幅限制在工業化前水平以上1.5℃之內」。在這局限條款之下，各國難免要控制其工業生產量。環保的後果是影響國家經濟，「生意佬」特朗普對此措施當然難以接受，因此決定退出「協定」。

重返「巴黎協定」 強化綠色經濟

盡管特朗普兌現了他3年多前的選舉承諾，但他抗拒環保，將遏阻全球暖化趨勢的共同問題置之度外，卻惹來世界不滿。事實上，若然退出計劃的話，美國政府便會在環保工程發展上故步自封，沒有動機去研究創新的綠色科技，例如新材料、新能源等，結果會窒礙美國及全球氣候應變對策，影響人類未來生活。因此，筆者估計拜登政府重返「巴黎協定」之後，會強化綠色科技、綠色金融、綠色經濟等方面的工作。

資訊及通訊科技：特朗普在過去3年多曾屢次簽署行政命令，制裁中國科技公司，中興、華為、微信、TikTok、中芯國際等公司紛紛被打壓。然而，這些打壓行動並非一面倒，亦同時影響產品供應鏈中各持份者，包括美國的供應商及消費者，變相造成「攬炒」。

拒屈居第二 料續封殺華芯片

例如斷供高端芯片予華為生產通訊設備，回過頭來也會大大削減美國芯片製造商的收入；又例如禁止TikTok上架打壓網絡表達目由，令不少美國年輕人反感。筆者估計拜登上任後，中美貿易戰會逐步緩和，美國也會漸漸放鬆對中國的科技制裁。

不過華府對中國科技的進展，尤其是5G、芯片、人工智能、區塊鏈等先進技術會特別注意，因為美國政府深知，未來經濟將會是數碼主導，哪個國家能夠掌控這些資訊及通訊科技，便能得天下，領導全球經濟，而美國絕對不願意屈居第二。為防止這情況出現，筆者估計在芯片技術上，美國依然會封殺中國，而在其他技術則會與中國合作研發，並共享當中所產出的知識產權，然後因應各自的應用要求，自行將技術轉化，進行商業化。

簽證將復常 持續中美學術交往

科研教育：美國創新及科技產業的興起，新移民居功至偉，其中不乏來自中國的留學生，但特朗普今年卻勒令，不發簽證予參與先進技術研究的中國留學生。此舉既妨礙科研自由，亦影響美國創科產業發展，對中美雙方的科研及教育皆不利。筆者預測拜登政府中，不乏學者及有識之士，他們會了解以往特朗普的錯誤行為，把移民簽證回復正常化，持續中美之間多元化管道的學術交往。

中國與美國之間的關係和摩擦源遠流長，錯綜複雜，絕非換上另一位新總統便能理順，令雙方和平共處。兩國會持續明爭暗鬥，所以大家對拜登領導下的中國政策不要存在太大幻想。雖然他不會像特朗普般以美國單邊主義出發，但他會利用自己多年的政治經驗和智慧，實行多邊外交政策，游說盟國圍堵中國，而採取的行動絕對不會只是貿易戰那麼簡單。但不論怎樣，如無意外，未來4年美國是屬於拜登的--The Country For Biden！

▲ 拜登上任後，必然會盡快與世界各國政府談判，重拾舊好，預料中美貿易戰會逐步緩和，美國也會放鬆對華的科技制裁。（路透社資料圖片）