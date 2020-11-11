美10大最快樂公司 Zoom登榜首 行政人員版 2020/11/11 分享： 【本報訊】工作環境相信是直接影響員工對公司產生的價值，在積極的工作環境中，員工更能發揮主動性。最近有職場研究調查公司訪問逾1,000萬名員工，評選出員工幸福感最高的10間公司，結果由雲端視像會議軟件公 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美社交網站Reddit 取消WFH薪金調整 2020/11/10 美社交網站Reddit 取消WFH薪金調整 開曼群島病例偏低 冀吸高薪族遙距工作 2020/11/09 開曼群島病例偏低 冀吸高薪族遙距工作 日內瓦通過最低工資 每月3.4萬全球最高 2020/11/06 日內瓦通過最低工資 每月3.4萬全球最高 富士康鄭州科技園區 銀彈福利誘舊員工回巢 2020/11/05 富士康鄭州科技園區 銀彈福利誘舊員工回巢 為保員工身心健康 美企出招迫放有薪假 2020/11/04 為保員工身心健康 美企出招迫放有薪假 職場文化 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 媒體 軟件 在家工作 Zoom 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入