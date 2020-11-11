美10大最快樂公司 Zoom登榜首

【本報訊】工作環境相信是直接影響員工對公司產生的價值，在積極的工作環境中，員工更能發揮主動性。最近有職場研究調查公司訪問逾1,000萬名員工，評選出員工幸福感最高的10間公司，結果由雲端視像會議軟件公

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