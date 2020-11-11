疫苗露曙光 關鍵4問題須解決

疫情肆虐歐美之際，美國輝瑞藥廠研發的疫苗，傳出成效高的好消息，為控疫帶來曙光，也對其他藥廠起鼓舞作用。然而要讓全世界人都接種疫苗，先要解決疫苗有效性、安全性、保護力持久性、價錢便宜4大關鍵問題，而中國箇中扮演重要角色，西方與中國須衷誠合作，切勿各自為政。

輝瑞9成效用率 超世衞FDA預期

輝瑞與德國生物科技公司BioNTech宣布，其合作研發的疫苗保護效用率高逾90%。輝瑞準備向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權，年底開始投產。

目前有10款疫苗進入第三階段臨床測試，輝瑞先拔頭籌取得進展，可謂是個里程碑。由於輝瑞是舉世知名大藥廠，測試結果自然令人覺得可信，在當前歐洲多國為控疫要再度封城，美國每天單日新增逾10萬宗確診，無疑是在黑暗裏帶來一綫曙光。輝瑞疫苗有進展，未來相信還有更多其他藥廠疫苗會陸續面世，為環球經濟社會回復正常帶來希望。

疫苗面世後，能否普及，全球78億人口可廣為接種，關鍵還看4個問題。首先是有效性。輝瑞疫苗保護效用率高逾90%，遠遠超出世衞和FDA所定的50%標準，至少為世人打了一枝強心針，若其他多款疫苗也達到相同標準，有望增加人們接種的信心。

其次是安全性。美國強生、英國阿斯利康和中國科興的疫苗在測試期間，有試驗者出現罕見未能解釋的疾病或不良反應，一度叫停測試，但基本上只是頭痛、接種處腫脹副作用。

第三是接種疫苗後的免疫保護力持續性。輝瑞的測試尚未完成，究竟效用持續多久，仍有待觀察。不過，中國國藥透露，內地至少有幾十萬人已接種了兩款國產疫苗，並無不良反應，當中有5.6萬人之後離境，都沒有受到感染，凸顯國產疫苗安全和持久力不錯，而阿聯酋高官和醫護都已接種國藥疫苗。

最後是價錢必須便宜，讓人人負擔得起，而這牽涉總成本問題。全球78億人，每人要接種兩劑才起作用，則至少要生產156億劑，根本沒有任何藥廠有這個產能。以輝瑞為例，宣稱明年可生產13億劑，但美歐日等便已訂購逾10億劑，餘下不足3億劑又怎夠分。在供不應求下，疫苗恐漲價，疊加輝瑞疫苗須在-70℃超低溫下保存運送，才不會變壞，箇中牽涉到物流和儲存問題，只會增加額外成本。

要應付龐大疫苗量，須倚賴中國產能，因中國若投入全國資源，有能力隨時增加疫苗生產，而產能也比西方任何一間大藥廠還要高，加上中國疫苗毋須超低溫保存和運送，易於處理，有望減低疫苗總成本。

習籲互利合作 華願援助疫苗

疫情困擾全球，並非一國可單獨處理，需要國際間攜手合作。國家主席習近平在上海合作組織上表明，願意考慮成員國的疫苗需要，加強各國聯防聯控，並在科研及疾病防治增加合作，強調互利合作必取代零和博弈。

疫苗在曙光初露，西方更應衷誠和中國合作，着力加快和加大疫苗生產，切勿只顧私利而在中國支援發展國家疫苗上拉後腿，最終只會拖慢環球經濟復甦進度，損人不利己。

責任編輯：陳靜芬