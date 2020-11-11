7仔經典味道 台式飯糰港式焗飯登場 行政人員版 04:00 2020/11/11 分享： 黛安收到風，7仔推出咗2款台式飯糰，其中滷肉滷蛋菜脯飯糰，餡料係以台式風味嘅滷肉、滷蛋為主，加入菜脯食落更好味；而肉鬆油條辣搾菜絲飯糰嘅口感亦好豐富，而且一叮即食好方便，每款各售$18咋。另外仲有番茄焗豬扒飯，大塊去骨豬扒配上新鮮番茄，加埋蛋炒飯底，食出味道層次更豐富；加埋個周打蜆肉湯就一流，濃郁湯底加上蜆肉、薯仔及紅蘿蔔等，就係一個豐富午餐喇！ 本文轉載自《晴報》 ▲ 7仔推出滷肉滷蛋菜脯飯糰，$18就可以享受台式風味。 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 戶戶送5歲生日送大禮 逾4000餐廳9折優惠 今日 戶戶送5歲生日送大禮 逾4000餐廳9折優惠 八卦名利場 - 新港城中心變身藝術展覽館 Sanrio角色融入其中 今日 新港城中心變身藝術展覽館 Sanrio角色融入其中 八卦名利場 - 建行新廣告片晒溫馨 新晉導演操刀 2020/11/10 建行新廣告片晒溫馨 新晉導演操刀 八卦名利場 - LOG-ON x Snoopy限定店 時代廣場一聚 2020/11/10 LOG-ON x Snoopy限定店 時代廣場一聚 八卦名利場 - 海港城聖誕裝置轉場 慶節唔使逼 首移師「海運觀點」佔地8000呎 2020/11/10 海港城聖誕裝置轉場 慶節唔使逼 首移師「海運觀點」佔地8000呎