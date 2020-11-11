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7仔經典味道 台式飯糰港式焗飯登場

行政人員版 04:00 2020/11/11

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黛安收到風，7仔推出咗2款台式飯糰，其中滷肉滷蛋菜脯飯糰，餡料係以台式風味嘅滷肉、滷蛋為主，加入菜脯食落更好味；而肉鬆油條辣搾菜絲飯糰嘅口感亦好豐富，而且一叮即食好方便，每款各售$18咋。另外仲有番茄焗豬扒飯，大塊去骨豬扒配上新鮮番茄，加埋蛋炒飯底，食出味道層次更豐富；加埋個周打蜆肉湯就一流，濃郁湯底加上蜆肉、薯仔及紅蘿蔔等，就係一個豐富午餐喇！

本文轉載自《晴報

7仔推出滷肉滷蛋菜脯飯糰，$18就可以享受台式風味。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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