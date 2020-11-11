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戶戶送5歲生日送大禮 逾4000餐廳9折優惠

行政人員版 04:00 2020/11/11

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今個月就係戶戶送5歲生日，黛安知道，為咗答謝大家嘅支持，即日起至29日，超過4,000間餐廳會提供9折優惠，部分餐廳仲會推出全日餐牌或特定菜式半價優惠！11月23至27日，只要幫襯「戶戶小廚」嘅生日套餐，更可免費獲得1個外賣布袋同1個環保餐盒。今個月28日至下個月5日，自攜呢個外賣布袋喺鰂魚涌、西營盤和灣仔「戶戶小廚」嘅外賣自取餐點，仲有20元優惠券送㖭。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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