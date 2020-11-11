戶戶送5歲生日送大禮 逾4000餐廳9折優惠 行政人員版 04:00 2020/11/11 分享： 今個月就係戶戶送5歲生日，黛安知道，為咗答謝大家嘅支持，即日起至29日，超過4,000間餐廳會提供9折優惠，部分餐廳仲會推出全日餐牌或特定菜式半價優惠！11月23至27日，只要幫襯「戶戶小廚」嘅生日套餐，更可免費獲得1個外賣布袋同1個環保餐盒。今個月28日至下個月5日，自攜呢個外賣布袋喺鰂魚涌、西營盤和灣仔「戶戶小廚」嘅外賣自取餐點，仲有20元優惠券送㖭。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 7仔經典味道 台式飯糰港式焗飯登場 今日 7仔經典味道 台式飯糰港式焗飯登場 八卦名利場 - 新港城中心變身藝術展覽館 Sanrio角色融入其中 今日 新港城中心變身藝術展覽館 Sanrio角色融入其中 八卦名利場 - 建行新廣告片晒溫馨 新晉導演操刀 2020/11/10 建行新廣告片晒溫馨 新晉導演操刀 八卦名利場 - LOG-ON x Snoopy限定店 時代廣場一聚 2020/11/10 LOG-ON x Snoopy限定店 時代廣場一聚 八卦名利場 - 海港城聖誕裝置轉場 慶節唔使逼 首移師「海運觀點」佔地8000呎 2020/11/10 海港城聖誕裝置轉場 慶節唔使逼 首移師「海運觀點」佔地8000呎