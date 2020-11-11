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不擔心，也不鼓勵內部競爭

行政人員版 04:00 2020/11/11

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我們集團現在有21家公司。我經常被問到，開這麼多公司，不擔心內部競爭嗎？我認為公司之間有競爭是難以避免的；即使沒有內部競爭，也要面對激烈的外部競爭，如果害怕競爭的話，就不應該創業了。

而且我每打算開一家新公司，都會先了解這公司跟集團內其他公司有甚麼不同。我的底綫是，要能夠用一句說話解釋到這家公司跟其他公司的分別。我也會在決定投資前，先詢問集團內相似公司的負責人，只要他們不同意，我會寧願不投資，過去也試過因為合夥人的反對而放棄投資一些項目。

雖然競爭無法避免，但我也從不鼓勵內部競爭。有些公司鼓勵內部競爭，把各人的業績貼在當眼處。我的管理模式雖然透明，但每家公司的負責人或員工，只能看到自己公司的業績，對其他公司一無所知。我希望讓公司之間看到的是合作的機遇，而不是競爭的威脅。

我也從不比較集團內不同的公司。以前打工的時候，老闆都喜歡比較不同地區的業績，總會拿其他地區做得好的地方跟我們比較，隱藏的信息就是我們做得不夠好，我當時特別討厭這種比較。

我認為每家公司都是我的「孩子」，都有他們獨特之處，沒有甚麼值得比較的，只要他們做最好的自己便可以了。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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