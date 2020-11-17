iBond回籠資金有咩出路？企業債、政府債一樣有機會賺價兼收息

政府公布通脹掛鉤債券（iBond 2020）配發結果，共有45.6萬人認購，認購金額達383.6億港元，超購2.8倍，由於反應熱烈，投資者認購3手或以上的話，最多也只能獲派4手，無法獲得全數配額。



投資者認購iBond，旨在賺取每年穩定的2厘定息回報，那當認購iBond的資金回籠後，投資者尚有甚麼投資產品能夠提供穩定回報呢？其實債券市場除了iBond外，尚有其他債券產品一樣提供穩定的定息回報，甚至有機會讓資本增值，投資者可按需要選擇合適的債券產品。

債券被認為是風險較低的投資產品，有很多高信用評級的債券是由政府、半官方機構及世界知名企業發行，違約風險極低，投資者可持有至到期日，取回本金及利息，獲取穩定回報。不同債券產品如最高評級的政府債券如美國債券、中國債券等，利率會較半官方或企業債券略低，但風險最低。半官方債券如國家開發銀行、國際金融公司等，利率稍高，但違約風險也相對略高。

不同級別債券利率各異

債券的利率除會因債券評級高低而有所分別外，投資者亦可選購浮息或零息債券，前者利率會按市場利率而改變，如參考同業拆息利率等，後者則不設派息回報，但債券價格則有較大折讓，投資者可從債價升跌中獲利，因此投資債券時，可按收益要求及風險胃納而選擇不同利率的債券。此外，新經濟行業如科技板塊近年成為投資市場熱捧對象，投資者亦可考慮知名度高的科技企業債券，既可受惠於科技企業盈利上升的好處，風險又比投資科技股較低，可讓保守型投資者爭取較高的回報。

投資債券除了旨在獲取穩定回報，亦是資本增值的一種投資策略，因債券價格亦會應息口變化及市場需求而變動，投資者可在債價上升時沽出以獲取利潤，可達到資本增值的效果。投資者也可以積極參與一手市場發行的債券，其一手市場發行的債券價格一般都是以100元的面值發行，例如這次iBond認購，如投資者認為帳面升幅有利可圖，可選擇在短時間內沽出獲取債券的溢價。

債券也是豐儉由人的投資選擇，入場門檻最低只是一萬港元，初階投資者可體驗一下債券市場的運作以累積經驗。滙豐的債券服務提供由不同債券發行機構發行的債券，如政府、本地著名的半官方機構、超國家機構及世界知名企業，並提供多種主要貨幣選擇。在環球低息環境下，市場流動性保持充裕，債券仍然會受到投資者追捧，而債券與股票的負相關性亦可緩和股票的波動，有效分散投資組合的風險，了解更多：https://bit.ly/2UkMxoX

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