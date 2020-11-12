「二七○」是過去這星期最牛的數字，因這數字可扭轉美國甚至全球命運，世界各地千百萬人無時無刻期望這數字的來臨。

這是代表美國總統大選的勝利數字，他們的選舉頗特別，除選舉票數外，還把整個國家瓜分為五百三十八個Elector（選舉人），每州按人口比例有不同數目的選舉人票，例如人口眾多的加州，便有五十五張選舉人票，而人口稀少的蒙大拿州則只有三票，候選人只要取得二百七十張選舉人票，便算勝出。

奇怪的是，別人國家的選舉，為何港人如此關注？相信各人有不同原因。別人意見不大清楚，只能說自己為何關注。其實，深知肚明不論是特朗普還是拜登勝出，美國對華的敵對行為也不會改變，並不是家仇國恨，而是金錢權力，中國大國崛起這概念，是美國霸權的噩夢，故定會千方百計把她拉倒，就算拉不倒，拖慢一下也好。

既然如此，又為何需要緊張「二七○」？其實，只是廣東話所謂的「睇唔過眼」，充滿謊言和不義的領導固然令人心寒，而更令人心寒的是，現今美國仍有七千萬人投票支持特朗普，這很可能間接反映不少美國人的心態。當然，醫生也不知道拜登骨子裏是何許人，但起碼看起來較合情合理，也較正義。

包含正義的民主，才是真民主。感激這回美國總統選舉中，正義得以伸張，「二七○」是正義數字。