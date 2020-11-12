  • 22°C
香港時間 : 20201112日 (四) 02:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

正義民主

副刊版 2020/11/12

分享：

「二七○」是過去這星期最牛的數字，因這數字可扭轉美國甚至全球命運，世界各地千百萬人無時無刻期望這數字的來臨。

這是代表美國總統大選的勝利數字，他們的選舉頗特別，除選舉票數外，還把整個國家瓜分為五百三十八個Elector（選舉人），每州按人口比例有不同數目的選舉人票，例如人口眾多的加州，便有五十五張選舉人票，而人口稀少的蒙大拿州則只有三票，候選人只要取得二百七十張選舉人票，便算勝出。

奇怪的是，別人國家的選舉，為何港人如此關注？相信各人有不同原因。別人意見不大清楚，只能說自己為何關注。其實，深知肚明不論是特朗普還是拜登勝出，美國對華的敵對行為也不會改變，並不是家仇國恨，而是金錢權力，中國大國崛起這概念，是美國霸權的噩夢，故定會千方百計把她拉倒，就算拉不倒，拖慢一下也好。

既然如此，又為何需要緊張「二七○」？其實，只是廣東話所謂的「睇唔過眼」，充滿謊言和不義的領導固然令人心寒，而更令人心寒的是，現今美國仍有七千萬人投票支持特朗普，這很可能間接反映不少美國人的心態。當然，醫生也不知道拜登骨子裏是何許人，但起碼看起來較合情合理，也較正義。

包含正義的民主，才是真民主。感激這回美國總統選舉中，正義得以伸張，「二七○」是正義數字。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

最新專欄文章 更多

神奇子彈
2020/11/06
神奇子彈
謊言氾濫
2020/11/05
謊言氾濫
過度誘因
2020/10/30
過度誘因
Black Lives Matter
2020/10/29
Black Lives Matter
還是小三好？
2020/10/23
還是小三好？
總統大選 特朗普 拜登 美國 莫樹錦

上一篇文章

《Our Lady of Perpetual Hunger》

下一篇文章

請勿再Follow我！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？