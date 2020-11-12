曾在網上見過這樣一段文字：「現在化粧，只要化鼻子以上，出門也不會遲到了。」看後會心微笑，把這段文字貼在面書上，馬上引來很多女性朋友的共鳴。疫情底下，大家都戴着口罩變了半幪面超人，紅唇塗得多艷麗或嬌俏也是徒然。況且，唇膏蓋在口罩下，有時會脫色，一除口罩，先是口罩裡像塗鴉一樣，再看嘴唇，因焗得太耐致唇膏沿嘴邊化開，視覺上大了一圈，既不美麗亦不性感。

因此，在戴口罩的日子，很多女性乾脆不塗唇膏，只着重唯一見人之處——眼部化粧。我甚至有時連眼粧也懶得化，要出街的話，換件衫戴上口罩便是，爽快兼爽手，秒間出門。

疫情期間，很多女性朋友都提到口罩下塗口紅的麻煩，但無論甚麼時候塗或不塗，都是個人選擇，旁人無權說三道四。這令我想起二○一八年雙十一購物節，內地購物網站京東旗下美粧品牌的公關危機。品牌在寄給消費者的快遞紙箱上，竟寫上這樣的廣告文案：「不塗口紅的你，與男人有甚麼分別？」即時惹來一大批內地網民和媒體指摘，批評為性別歧視。

從網民的評論中，可見他們對此廣告文案的反感程度：「智商稍微大於零的人，就不會寫出這樣腦殘的文案」、「這是對女性的歧視還是對男性的侮辱？」、「那真是又冒犯了女性又刻板」、「性別與塗不塗口紅無關，每個人打扮的風格也不需要一個電商來指手畫腳」。當地媒體也形容是「蠢」和「公關災難」。

瞬間，關於這單新聞的閱讀人次，竟近八千萬。而有內地男性KOL也加入揶揄，亦有人揚言杯葛。事件愈搞愈大，皆因負責單位欠缺了解社會背景，並忽視當地民眾對社會議題（如性別歧視）的敏感度。欠缺這樣的公關智慧，就會犯下像這類本來絕對可以避免的低層次錯誤。（明續）