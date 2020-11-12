報復次要 特朗普最後69日會做甚麼？

美國國防部長埃斯珀被炒魷，臨急出任署理部長的米勒顯得心神不寧，他當天到國防部履新時，被媒體拍到在樓梯絆了一下，險些摔一跤。令不少美國人，以至全球股民、非股民同樣心緒不寧的是埃斯珀被炒，是否標誌潘朵拉盒子已經打開，特朗普餘下10星期總統最後任期，開啟了瘋狂的篇章？

在交班「跛腳鴨時期」更換重要的國防部長，權力過渡期出現不穩，美國未曾有過，輿論普遍認為是不合時宜（ill-timed），然而特朗普在意的只怕是開心時刻（fun time）。據說傳埃斯珀亦不會是特朗普最後一個被炒高官，「特朗普的名單」還可能包括聯邦調查局局長、中央情報局局長、甚至司法部長，還有說他會叫「抗疫隊長」國家過敏症和傳染病研究所所長福西的上司炒掉福西。

從今天到1月20日中午特朗普任期屆滿之間，有69天來顛覆許多傳統。報復只是損人，特朗普特別想的，是特赦，因為利己。總統離任之前特赦是慣例，前任都這麼做，上世紀多位總統赦免及減刑個案達2萬宗。克林頓執政最後一天赦免140人；離任前幾天奧巴馬縮減了洩密士兵曼寧的刑期。總統特赦權被視為表現仁慈的方式，消除特定個人的刑事定罪，也可以在保留原罪基礎上減刑。

離任前會特赦親信 女兒女婿？

根據憲法規定，政府無權過問及質疑總統特赦，總統也不需要就特赦給予理由。普遍相信，特朗普會行使權力，特赦正在服刑的親信，包括涉及「通俄門」的前國家安全顧問弗林、因欺詐坐牢的前競選負責人馬納福特，免去他們牢獄之災。特朗普之前已做過類似的事，為妨礙司法公正被定罪的好友斯通減刑。

總統只能赦免聯邦罪行，而不能赦免地方級罪行。舉例說，他不能特赦下屬免受曼哈頓地區的刑事檢控。在美國，雖然特赦通常是給予已被定罪的人，但總統亦可以先行特赦未定罪的人，防止將來有人提出聯邦訴訟，即是先拿護身符傍身。那麼特朗普能先行赦免他家人、朋友嗎？有爭議但有先例。克林頓就特赦了捲入毒品案的同母異父弟弟羅傑。於是，特朗普也可能特赦擔任白宮公職的女兒伊萬卡、女婿庫什納，以至兩個兒子和私人律師朱利亞尼、前「國師」班農等，以免日後被聯邦起訴。

特朗普離任後，自己亦面臨逾10宗法律訴訟和刑事調查等，包括涉嫌稅務違法、被指性侵等，有鋃鐺入獄可能。他或許會上訴到最高法院，正如我以前談過，特朗普已提前布局大法官的任命。然而，失去在任總統司法豁免權之後，最安全的自保方法，並非一味在等不知道是否仍然聽他枝笛的大法官幫手。有一種陰謀論說，他可以嘗試又一次挑戰傳統，特赦自己。

總統特赦自己無先例 學者分歧

特朗普可以特赦自己嗎？總統特赦自己並無先例，憲法也沒有明文規定，也沒有法院介入先例，法律學者意見分歧。不過，特朗普可以選擇另一種方式：讓他的副總統繼任，再赦免自己。深陷「水門事件」醜聞的尼克遜就是選擇辭職下台，由副手福特接任總統，福特也沒有令尼克遜失望，上台後赦免了他在任期間犯下或可能犯下的任何聯邦罪行。雖然聽起來不可思議，但特朗普也可以嘗試這一招，即時辭職由彭斯接任，由彭斯特赦他。

不過換成我就不會這樣做，因為平時「粒聲唔出，唔知諗乜」的人最信不過，而且彭斯這樣做有何好處？他最多只能當約兩個月總統就交棒拜登，2024自己選總統的出路都可能失去，據報近日風頭火勢下他還去了度假……

除了報復、特赦，特朗普餘下日子還可以做甚麼？國防部長換人引發一些人憂慮，特朗普是否想以粗暴方式借助軍隊來確保他繼續留在白宮，又或者挑個聽話的國防部長協助在外國發動戰爭？特朗普是二戰後唯一未發動過戰爭的總統，一般來說總統可藉戰爭扶植親美政權獲得當地利益，為美國軍工企業謀着數，又或者轉移美國國內矛頭，但此刻是矛頭的他似乎難望轉移。

或者，他會選擇向政敵開戰，例如叫國務卿蓬佩奧解密更多希拉莉的問題電子郵件。另外有報道說，雖然明知犯法，特朗普仍不斷叫人銷毁敏感文件，企圖隱瞞在任時不見得光的說話和行徑，有民間組織已去信國家檔案局，要求切實妥為保存特朗普任內紀錄。

交接期內，離任總統一般會維護穩定，最後一次在感恩節赦免火雞之類，特朗普卻似乎會較在意赦免人，和免除人職務，日子相當「充實」。《紐約客》曾有文章，引述侵侵向身邊人透露，無法想像自己回歸從前生活，說相比之下那種日子太無聊。離任後「失業」、傳聞更會失婚，據報道個人及公司實際負債纍纍面臨破產，種種確是無趣，若坐牢就更苦悶。

特朗普任內不斷破壞國內政治傳統，有人形容真箇「特」立獨行、夠膽識，有人則揶揄破壞規矩遭清算，不可惜。美國政治傳統，一般有不清算前總統的默契。

2021年1月20日前，特朗普仍然是美國總統。也許他需要認真考慮，若2024年再參選，現在就應利用自己手上約7,000萬選票與和平交接為籌碼，換取不被政敵清算，繼續保持巨大政治能量，留得青山在；以拜登「老好人」，亦不似會釘死侵侵。總之，是福不是禍，是禍躲不過，但自招禍，就說不過。