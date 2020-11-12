「空白支票公司」 上市風險利弊互見

路透社於10月中旬報道，日本軟銀集團旗下的軟銀願景基金（Vision Fund），計劃成立一間俗稱「空白支票公司」（a blank cheque acquisition company）於美國上市。「空白支票公司」又稱「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company，簡稱SPAC），其實是一家沒有營運業務的空殼公司，存在的唯一目的，是透過股份「首次公開發行」（Initial Public Offering，IPO）募集資金後，再專門去收購一些還未上市但具發展前景的公司。此舉等於讓「被收購」的私人公司借殼上市，因此SPAC又有人俗稱之為「借殼上市的公司」。

這種「特殊目的收購公司」在亞洲比較少見，過去在美國也同樣少見，但今年以來卻在美國風行起來。據執筆時最新的資料，今年以來，在美國進行IPO上市的公司，共籌集約1,112億美元資金，SPAC幾乎佔了其中的一半，達500多億美元，可見以SPAC形式融資在美國十分火熱。

順筆一提，曾擔任過香港財政司司長的梁錦松，他掌舵的新風天域集團所成立的投資平台--新風天域公司於2018年中以SPAC到美國上市（紐交所交易代碼：NFC）。2019年底，新風天域公司完成向TPG、復星醫藥等現有股東收購了「和睦家」（United Family Health）醫療集團，把這家中國內地規模最大的綜合性高端私立醫療機構，透過新風天域公司的「上市殼」，成功在美國上市，隨後新風天域公司更名為「新風醫療集團」。這是一個SPAC的亞洲案例。

倘2年無法完成收購 需退回資金

SPAC跟私募股權（Private equity，PE）有相似之處，募集到資金後，再把資金投資到私有公司中。所以，這是一個給小投資者可以參與私募股權類型的投資渠道。當然，兩者也有相異之處。私募股權所募集的資金，一般可有10年時限，到期後才需把資金退回參與投資的原機構投資者或投資人，但SPAC的存續期一般只有2年。換言之，亦即只有2年時間去尋找收購目標並完成收購。若到了2年限期，都無法完成收購一家所屬意的公司，SPAC便要進行清算，向出資認購該SPAC公司股權的投資人退回資金。

一般情況下，當SPAC募集到資金後，在「狩捕」到屬意的公司前，會把9成或以上的資金投放到最安全的投資中，例如美國國債，以確保資金價值的安全，同時收點利息，餘下小量資金作營運開支，包括尋找收購對象等。這些SPAC的創始人，一般都是十分專業，富私募股權經驗的投資人、在投行工作的著名資產管理人，或者擔任過大公司的管理者，自詡有卓越能力替人投資，或發掘到前景優秀的私人公司，取得可觀回報。

值得一提，細看SPAC的運作，募集到的資金受到上市地的監管，並非想怎樣用就怎樣用。譬如在美國，SPAC上市募集到資金，找到收購對象後，需要得到SPAC股東同意，得到授權才能完成收購交易，若股東不同意便無法進行。在美國以外地方如英國，則毋須得到股東同意。因此，今年的SPAC上市，百分之99在美國進行。收購需要得到股東同意，對投資人來說，得到的投資保障更大。

為甚麼今年在美國的SPAC上市活動特別多？原因有數端。

利率低無可低 資金四出投資

第一，全球央行今年都實行極其寬鬆的貨幣政策，利率降至幾乎低無可低的水平，資金的流動性十分充裕，四處找尋投資機會。投資者利用SPAC專業投資人去「押寶」未來可能得到的收益，投資到一些具潛質的私人公司之上，因而也樂意把資金投放到SPAC上。

第二，對「被收購」的公司來說，通過SPAC的「公司殼」上市，較自己去申請IPO上市，能節省上市費用，減去路演（roadshow）和繁複的法律文件處理程序。一般而言，私人公司自己去啟動IPO上市，過程可能需要逾1年或者以上時間，但透過SPAC的收購交易，上市的時間快則只需要幾個月，而且這個「公司殼」相對十分「乾淨」。

借殼上市需時短 股份定價效率高

此外，一般的IPO上市程序，上市文件除了提交一般性的財務報表資料外，不能多講公司的「前景」，以免誤導投資者。但與SPAC進行併購交易，因屬「私人性質」，除了毋須硬性規定公開基本的財務信息外，還可以多談公司的前景。因此，對那些盈利低甚至有虧損的公司來說，在交易所掛牌上市就相對容易，而且也可以更有效率制定股份的定價，不用像傳統IPO進行路演後，觀乎投資者的反應才最後定價。在這種情況下，計劃上市的私人公司也可以得到每股更好的賣價，減少股份稀釋。

第三，如今不少私募基金的表現差強人意，軟銀集團孫正義的願景基金，這幾年的表現也非常一般，令人對私募基金的「超額回報」印象大打折扣。事實上，目前在私募股權基金的表現連續幾年失準、市場對其投資服務需求減少下，卻有不少具潛質的私人公司擬積極上市，供需之間的變化，令SPAC的上市和收購活動得到加速發展的機會。

對於SPAC，有研究者和媒體進行分析發現，平均而言，投資SPAC的回報比投資普通新上市公司或者其他公司要低。影響績效差有多項因素，最主要和SPAC管理者（Sponsor）的動機相關。值得一提的是，管理者只有在SPAC成功收購了公司後，才能得到大部分收益。這種設計雖然給了他們更多動機去完成收購，但也在某些情況下使他們更有可能做一些差的收購決定。

成交太早或太遲 影響收購質素

在投資時間方面，收購前花時間太少或太多的SPAC，表現一般較差。在時限早段找到和完成交易的對象公司，可能因沒有充足時間進行審視，這個對象未必是「最優」，甚至是「不好」的選擇。在時限後段找到的對象，也不見得好，因為SPAC只有2年時間去尋找併購對象，在時限的尾段一心想完成交易，若不能完成交易，便可能受到外部的壓力，包括聲譽受損等；加上交易不成便無法獲益，因而急於成交，所選擇的也同樣很有可能是「不夠好」的對象。

研究表示，「交易質素」與交易「時間」，有一個倒U形的關係。太早或太遲成交的SPAC，交易質素和績效表現較差。

收購需匹配資金額 或出價過高

在投資金額方面，SPAC進行收購所動用的資金，一般不能少於募集資金額的8成。換言之，譬如SPAC募集到50億元資金，它不能用小量資金去收購一家只值8億或10億元規模公司，收購對象公司的規模，必須與所募集的資金規模「匹配」，即起碼是籌集到資金額的逾80%。所以如果收購對象的規模接近資金額的80%時，SPAC管理者往往有動機去提高收購的出價，使SPAC在收購中出價過高，降低交易素質。

此外，研究亦發現，有些空白支票公司上市時，為這些公司上市的承銷商只收到部分費用，餘下部分是延收的，甚至要待SPAC成功完成收購交易後，才得到支付，促使承銷商有更大積極性去促成交易。這種盡快促成交易的動機考慮，往往凌駕於對「被收購」公司的質素考慮。催促SPAC盡快達成交易的結果，大有可能使交易質素和績效受到負面影響。

另一方面，有兩種情況，情況一，SPAC收購一家公司後，不會參與該公司的營運和管理；情況二，SPAC收購這家公司後，會參與管理該公司，譬如擔任高層職務等。研究指出，如SPAC完成收購後參與被收購公司管理，這家公司後續股價的表現會好些。

總體來說，SPAC需要2年內找到收購對象，愈接近到期日，在資金需要回歸到原投資者手上的考慮下，交易的質素趨差，不能排除想盡快達成交易而「高出價」的機率。所以，雖然有分析認為，SPAC是一個給小投資者可以參與私募股權類型的投資渠道，但從上文的分析可見，投資者也需要小心分析，仔細作出風險衡量。

▲ 日本軟銀集團旗下的軟銀願景基金，計劃成立一間俗稱「空白支票公司」，於美國上市。（法新社資料圖片）