公廁不衞生 藉創意「輕推」正確如廁

從衞生角度而言，公廁有大量排洩物在內流轉，不蓋廁板沖廁，又或如廁後不洗手，廁所門柄、沖廁水掣等容易淪為細菌載體，加速傳播風險；從文化角度而言，排便為私密行為，與陌生人同處一室「辦事」，既親密又公共，令人聯想到觸碰公廁設施，乃間接觸及他人身體甚或排洩物，恐懼油然而生。為免與陌生人觸碰，人們各出奇謀，如以紙巾包着門鎖開門或按沖廁掣、用鞋尖揭起廁板，或踩上馬桶如廁等。

換言之，如廁行為是否正確，往往視乎使用者與設施如何互動，故此，塑造恰當的互動關係，有助推動正確的如廁行為，提升公廁衞生。

為了解社會人士對公廁衞生的看法，香港中文大學香港亞太研究所在本年3月進行全港性隨機抽樣電話問卷調查，結果顯示，過去3年經常使用的公廁類型如下：77.7%為商業機構公廁（設於港鐵站、食肆、商場、酒店等，下稱「商業公廁」），15.2%為政府公廁（設於街上或政府設施的廁所），7.0%為公營機構公廁（設於機場及醫院等，下稱「公營公廁」）。

政府公廁 評價敬陪末座

雖然只有1成半受訪者常用政府公廁，不過對之持負面衞生評價者達57.7%，商業及公營公廁的相關比例分別只有14.6%和13.2%，這種實際使用率與觀感不成比例的情況，反映政府公廁予人不衞生之感，可謂根深柢固。兩性對政府公廁的衞生評價基本相若，但女性對商業及公營公廁衞生水平的評價，均較男性負面。

至於經常遇到的不衞生問題，以政府公廁為例，按次如下：沒水沖廁、臭氣熏天、地面濕滑、廁板污穢、馬桶或尿兜淤塞、滿地垃圾、洗手盆淤塞，比例介乎74.3%至27.5%。其實，首3項同為在商業及公營公廁經常遇到的問題。整體而言，公廁衞生水平差強人意，80.1%受訪者認為主因是使用者欠缺公德心，其他原因依次為清潔人手或次數不足（63.7%）、使用者太多（56.6%）、設施經常壞（35.0%）。

為了探討人們口中的「使用者」是誰，我們要求受訪者評估他人及自己的如廁行為，包括如廁時排洩物弄髒廁板、馬桶邊或地下時如何處理（不清理、自己清理、或請清潔工清理）。結果顯示，絕大部分受訪者估計他人不清理（73.3%），自己則公德心「爆棚」，會自己清理（78.8%）。值得注意，自評時，性別差異達統計顯著水平，9成女士表示會自己清理，男士只有6成半；而男士表示不清理及請清潔工清理的，均較女士為多。

男女習慣大不同 女更重衞生

男女生理結構不同，對公廁的需求迥異，因而與公廁環境及設施產生不同互動。大部分男士選擇在尿兜小解，毋須鑽進廁格，不必觸碰令人「望而生畏」的設施（如廁格門、門鎖、廁板、廁蓋、沖廁掣），故男士如廁後不洗手的大有人在；來去匆匆，只消閉氣一會便了事，令男士對衞生敏感度較低。

然而，女士只能在廁格內排解大小便，接觸種種設施避無可避，根據台北市政府環境保護局資源循環管理科研究顯示，女士一般如廁需時70秒，為男士的2倍，遇上生理周期及在懷孕時，所需時間更長。此外，盡管踏入21世紀，女性仍是主要的家庭照顧者，不時在公廁哺乳、換尿片，自然更着意衞生，願意自行清理髒物。女士對公廁衞生水平持較負面的觀感，可能源於這背景。

上述結果或可解釋，為甚麼女廁普遍較男廁潔淨，當中的關鍵，是如廁行為是否正確，這又關乎使用者與公廁設施的互動關係，女性對衞生要求較高，維持衞生的意慾較強，這都有助推動正確如廁行為。

重複行為 易形成無意識習慣

根據行為科學，心理學學者Wendy Wood指出，在相同背景（設施、布局、地點）下進行的行為，因為具有重複性，易於形成無意識習慣。這意味改變公廁布局（如重組空間、翻新設計），或在適當位置加貼提示（如正確如廁行為圖案或淺白字句等），有助打破行之已久而不正確的行為，創造機會，令有關行為重複相當時間後形成習慣。

有別於以強制性方法改變行為，「輕推理論」（nudge theory）結合自由主義及軟性家長主義，原則是避免直接介入個人行為，而只提供選擇，配合適度誘因、鼓勵、提示等，影響人們的行為及決定。這種做法切合在行政上奉行自由主義的香港，在公廁治理問題上，亦易於與百多年的間接治理模式銜接。輕推理論由2017年諾貝爾經濟學獎得主Richard Thaler教授提出，應用心理學剖析行為，針對人可能受引誘，或由於對情況不掌握，因而未能作出理性決定，需他人提點，且人的大部分決定都是本能反應，或在輕微意識外部情況下作出，即外在環境能影響人的行為。

輕推理論尊重個人自由，同時賦予政府在保障公共利益的前提下，以軟性手法規管行為，現時已有十多個國家仿效英國，設立行為洞察小組（Behavioural Insights Team），將此理論應用在不同範疇的政策，對減少能源消耗、推動正確洗手步驟、增加交稅率等均有效用。

雖然輕推理論近年才獲諾貝爾獎，但在提升公廁衞生上早已大派用場，據Thaler教授引述，1990年代初荷蘭阿姆斯特丹國際機場的管理人員，已巧妙地運用心理學，利用人們希望將負面東西消滅的心態，在尿兜貼上蒼蠅圖案，吸引男士瞄準，成功減少80%尿液四濺。而Robert Dreibelbis及Calvin Blackwell的研究亦顯示，男士如廁後洗手比例較女士為低，在公廁地上及洗手盆附近貼上腳印或手印圖案，有效增加洗手率15%至74%。同樣，女廁衞生用品隨地丟棄時有發現，在垃圾桶附近張貼提示圖案，亦證實有助促請人們將之丟在桶內。

香港亦早有應用輕推理論推動公共衞生的成功例子。1980至1990年代流行一時的海報「亂拋垃圾，人見人憎」，那雙怒目而視的大眼，教人不寒而慄，不敢亂拋垃圾。針對香港公廁不衞生問題，務須注入創意，如在廁板貼上：「請蓋上我」，鼓勵蓋上廁板沖廁，減少細菌傳播；更可因應香港文化，在尿兜貼上能引人注意的有趣圖案，寓如廁於娛樂，鼓勵男士瞄準，減少尿液四濺。

有指輕推成效不大，這或許難以否認，但輕推針對人性弱點，只需要舉手之勞，阻力較小，易於打開缺口創造機會，建立新行為。現時在尿兜張貼的標語：「上前一小步，文明一大步」，立意雖好，但目標太大，難以引起共鳴；同樣，直截了當的教育宣傳，如清潔龍阿德的「公廁6大守則」，沒有正視使用者的行為模式，難以促使人們共同守護廁所衞生。

因此，政府需要有系統地進行研究，了解使用者與公廁的互動模式，並評估現時各種教育宣傳成效，調整政策向度，更有效改善公廁衞生。政府投放在公廁衞生的資源與成效不成正比，而輕推所需成本甚輕，何不嘗試，為管治公廁開闢第三條路？若想進一步提升公廁衞生，當然還需其他政策配合，下周接續討論。

▲ 改變公廁布局，或在適當位置加貼提示，有助打破行之已久而不正確的如廁行為。（資料圖片）